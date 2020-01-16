反修例6000被捕者料多擱置調查 議員引述鄧炳強指數周內決定檢控否 理大衝突逾千人除外

根據警方數字，截至今年10月31日，警方於各場示威共拘捕10,279人，其中2915人已經完成或正經司法程序處理，其餘7364人暫未起訴。

議員狄志遠及張欣宇引述鄧炳強昨在前廳交流會表示，反修例運動被捕但暫未被控者有約7000人，當中涉理大衝突的逾千人因案件較複雜，需時調查；其餘約6000人，當局將於明年初決定是否檢控。

張欣宇引述鄧炳強稱，警務處正檢視案件，會在數星期內通知當事人檢控與否，至於當中有幾多人會被檢控要基於檢視結果。狄志遠引述與會的警務處長蕭澤頤稱，6000人當中大部分個案性質輕微，將寬鬆處理，惟蕭未有提及具體數字，亦沒有明言是否不起訴。他認為做法將有助社會復和，但當局應更早下此決定，對於餘下未有檢控決定的逾千人，他認為應最遲明年中決定。

消息：非放生 有新證據會再調查

據了解，警方目標在明年1、2月內完成處理情况較不複雜案件，料大部分均會「擱置調查」，消息人士強調不等於「放生」被捕者，如果出現新證據，不排除重啟調查。

本報就鄧炳強的說法向保安局及警方查詢，至截稿前未獲回覆，律政司回應稱會盡快按照法律和《檢控守則》處理案件，不評論個別案件。

黎棟國：案發時間太久 或影響定罪

黎棟國回應稱，案件至今「過了很久」，認為警方根據程序作出檢控決定，讓當事人知悉並了結該批案件，「從任何角度都是好事」。對於其餘案件是否需要劃線決定是否檢控，他稱不能一概而論，但認為控方要考慮案發太久，證人記憶模糊，或影響定罪機率。

學者：需考慮現時起訴符公眾利益否

港大法律學院教授楊艾文稱當局決定合適，強調要考慮現在起訴是否仍然符合公眾利益，認為警方應考慮警誡、簽保守行為等做法。他說，大批反修例案件加上新冠疫情等因素，令法庭程序嚴重延誤，倘當局決定將逾7000宗案件轉離司法系統，是最合理的做法。

律師會會長陳澤銘回應稱不會評論個別案件。他認為雖然刑事公訴罪行一般沒有起訴期限，但「遲來的正義並非正義」，認為盡快完成處理相關案件對控辯雙方以至公眾都比較公平。

對於警方的具體做法，行會成員、資深大律師湯家驊表示，警方可將案件存檔不起訴，惟當事人將來再犯案或有影響，另一做法是向當事人表明沒有足夠證據起訴，將撤銷調查，亦可透過較寬鬆方式處理如警司警誡。大部分刑事案件均沒有檢控期限，即使警方之後再起訴，他稱被告能以此為由申請終止檢控。

大狀：一般而言應銷案 歸還證物

大律師吳宗鑾表示，一般而言警方決定不起訴將會銷案，並通知當事人取回被檢取為證據的物品，再起訴的風險微乎其微。不過，如果警方僅擱置調查，他認為做法不理想，因為案件實際上仍未了結，對當事人的工作或學業均有影響。

明報記者

（反修例風暴）

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