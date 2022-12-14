調查：近三成受訪者外遊染疫 遊英近半中招

兩成人稱「預咗中招」

醫生籲外遊前打二價疫苗

病人醫護權益協進會委託香港民意研究所在本月1至4日，以網上問卷訪問654名18歲至50歲市民，調查顯示，75%受訪者或親友曾於疫情期間外遊，當中27%曾在外遊期間染疫，約25%於抵達外地7日內染疫。調查又發現，市民於英國外遊時受感染比率最高，達48%，其次為其他歐洲國家及加拿大，分別為23%和19%，有17%受訪者未能如期上機返港。

調查又發現，有75%受訪者表示已染疫逾3個月或以上，而已接種3劑疫苗的受訪者中，只有12%稱會在外遊前接種加強劑；有23%受訪者則表示會在外遊時「預咗中招」。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，Omicron BA.4或BA.5更具免疫逃逸能力，感染後的免疫有效期或短至28日。曾祈殷稱，即使康復者外遊亦大機率受二次感染。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝建議，市民在外遊出發前14日應接種二價疫苗，使有足夠時間產生抗體，提高保護力。兒科專科醫生張傑提醒，家長在外遊時要多留意兒童的身體狀况，若出現呼吸困難、持續高燒等徵狀，應盡快在當地求醫；他又建議，若市民外遊時在人口密集地方應戴口罩，出發前應準備足夠防疫物品及藥物，以及了解當地疫情及檢疫安排，並考慮購買適當的外遊保險。

（新冠疫情）