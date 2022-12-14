暫託中心近飽和 當局研輕症無病徵院友原址隔離

亞博3館轉暫託供666牀位

社署昨公布，現有暫託中心入住率持續上升，亞博館3號館檢疫中心將於明起轉為暫託中心，8號和10號館亦將本周至下周初轉作暫託中心，3館共提供666個牀位。連同現有或早前公布將加開的地點，屆時將提供10間暫託中心，共1670個牀位。

社署提供截至昨早9時的數據顯示，除前日投入運作提供119牀位的荃灣西約體育館暫託中心只用了17張，其餘5間中心共提供754牀位，使用率為90.2%，其中天水圍體育館130張牀只用剩3張。

據了解，政府關注院舍個案數字上升，籌備加開暫託中心時有一定難度，包括選址和請人，故正研究輕症或無病徵院友毋須送走，若院舍環境適合便原址隔離。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，公營醫療系統「永遠沒有足夠capacity（容量）」處理所有新冠患者，染疫長者「搬出搬入」亦對身心帶來負擔，他稱公院現時處理新冠病人模式如同其他上呼吸道疾病患者，認為院舍可參考，將輕症院友留舍隔離，但要先提升通風或空氣淨化能力等。

薛達：須先提升院舍通風等

港大生物醫學學院教授金冬雁則稱，若院舍有足夠獨立房間分隔患者與其他院友，原址隔離可考慮，惟院舍一般環境狹窄、以板間分開牀位，認為繼續轉送暫託中心較佳。

李輝倡密接院友原址檢疫

安老事務委員會執委李輝表示，當局暫未與她商討原址隔離事宜，惟料業界定必反對，因不想第五波慘劇重現。不過，她認為可安排密切接觸者原址檢疫，減少長者舟車勞頓。

另外，樂善堂以市價1.5倍月薪「搶人才」營運兩間暫託中心，註冊護士、登記護士和護理員月薪分別為6萬、5萬及3.5萬元。樂善堂總幹事劉愛詩稱，兩間中心過去大半年不斷停運又重開，由於有較固定的護理人員班底，加上高薪等福利，每次重開前請人難度不大。

（新冠疫情）