密接院友即日撤 長者染疫3日未送走 院舍負責人斥本末倒置 議員指重蹈第五波覆轍

明報記者 張逸羲 何珮瑚

家人不等暫託送公院 鄰牀疑遭傳染

康德（大埔）護老院主管唐姑娘向本報表示，上周五（9日）早上一名89歲女院友不適檢測陽性，職員呈報衛生署，經評估後毋須送院，惟未安排即時送往暫託中心。院舍兩日後收到婆婆隔離令，至昨早終接獲通知可轉送暫託中心，然而婆婆前一晚已由家人陪同往公院求醫。婆婆鄰牀另一名81歲女院友疑遭傳染，她周一（12日）檢測陽性，同樣未獲安排即時送走隔離，其家人心急如焚致電投訴，院舍無可奈何下亦召救護車將該院友送院。

唐姑娘稱其院舍樓高3層，樓面呈「L」字形，全院共72名院友，牀位由木板分隔，兩名染疫院友則住在3樓最深處。她說院舍環境狹窄，不適合隔離感染者，職員只好先安排獨立房間安置他們。

身兼康德（大埔）護老院負責人的安老服務協會執委羅維佳稱，第五波慘劇正正反映院舍設備做不到隔離，又稱當局現送走密切接觸者反應迅速，染疫院友卻遲遲不能送往暫託中心，處理手法本末倒置。

狄志遠倡隔離設施改暫託中心

社福界議員狄志遠形容事件無法接受，稱院舍長者一向最高危，現如同安排他們原址隔離，是重蹈第五波覆轍，最終受苦的是老人家。他稱近日院舍個案大增，「既然知道冬天風險更高，有乜可能（牀位）飽和先去諗點做」，質疑當局沒汲取第五波經驗防範未然，建議將部分隔離設施改為暫託中心，並參照第五波高峰期做法，多方面增加人手供應，包括高薪請人、引入外勞或邀護理學生幫忙。

安老事務委員會執委李輝說，不少院舍擔憂病毒擴散，等不及當局將院友送往暫託中心，自行召救護車轉送公立醫院，變相令暫託中心起不到分流患者之效，亦加重本應用作集中治療重症的醫院負擔。

為暫託中心提供照顧服務的樂善堂總幹事劉愛詩稱，暫託中心牀位供應緊張，或令院友延遲送院，相信逐步加開更多中心後，情况得以紓緩。她提及其營運的兩間中心日均使用率介乎98%至100%，其中石硤尾公園體育館原提供180張牀，上月底應需求加開至190張，惟場地空間有限已無法再加（見另稿）。

社署：一般即日安排入住

社署回覆稱，暫託中心收到通知後會盡快聯絡院舍，了解染疫院友健康狀况及護理需要，並安排救護車等接載至暫託中心，一般而言可即日安排入住。該署稱現已啟動6間暫託中心，亦有4間將投入運作，會密切留意疫情發展及與相關部門協調，在合適地點啟動其他暫託中心。本報另向衛生署查詢事件，截稿前未獲回覆。

（新冠疫情）