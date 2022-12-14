指取消黃碼吸引力有限 旅遊業倡盡快放寬檢測要求

取消黃碼形同「0+0」否

盧寵茂：各人對「0」定義迥異

本港昨新增13721宗新冠陽性個案，其中791宗屬輸入個案。衛生防護中心總監徐樂堅稱，過去一周（12月7日至13日）整體個案升44.1%，本地和輸入個案則按周增46.3%和13.1%。

盧寵茂昨引述數據稱，入境遊客陽性率大約維持在3.8%，每1000名遊客只有約16人屬離開機場後找到的輸入個案，比例較社區檢測約2.5%的陽性率低；加上輸入個案佔本港整體個案比率一直低於一成，故決定撤銷黃碼限制。

旅遊業議會主席徐王美倫稱，對業界而言，「0+0」等同取消所有針對入境者而設的防疫措施，現時入境者仍須核酸檢測兩次、5日快測等，與完全放寬仍有一段距離。她說，撤銷黃碼能便利旅客，對吸引訪港「點都有啲用」，惟現時臨近聖誕、新年兩個旅遊高峰期，不少自由行或團體均已安排好行程，加上航空公司未必能及時加派人手及班次，現時放寬對業界短期內生意未見大幫助。

黃傑龍：盼新措施助生意止跌

特區政府自10月初開始每兩周放寬社交距離措施，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍認為，過往放寬的措施比較瑣碎、枝節，海外媒體及遊客未必留意到，但黃碼屬「沿用已久」措施，形容是次放寬「好有視覺效果」，料對吸引外國客有一定作用。他補充，「0+3」安排下，不少本地市民選擇外遊，抵港遊客未見大升，餐飲業過去兩周生意淡靜，只盼取消黃碼及停掃安心出行能止跌，但未知新安排能否令生意額上升。

（新冠疫情）