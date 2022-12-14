黃泉論立場變？ 盧寵茂：病毒演變 按情况修訂措施

盧寵茂上任後強調精準抗疫，先後取消航班熔斷機制、推出紅黃碼、逐步放寬入境檢疫。特首李家超昨早會見傳媒交代放寬措施時，主動感謝盧寵茂帶領醫衛局在防疫工作上不斷審視和做了大量工作。

指疫苗通對接種率影響

「不能從最近數字去看」

被問到政府有否檢討疫苗通行證對提升接種率的成效、繼續保留疫苗通對提升接種率成效多大及是否為顯示「不躺平」，盧寵茂在疫情記者會表示，疫苗通對接種率有多大影響，「不能從最近的數字去看」，希望有更科學化的考慮，並提到接種率由今年初提升到今日水平，長者接種率雖仍偏低，但已比年初進步很多，「我會覺得其中很大功勞是在於疫苗通行證」。

至於疫苗通現時對提升接種率有多大影響，盧寵茂說：「我相信如果專家有興趣的話，可以去研究一下，而不是用自己意見認為係無用囉！」

（新冠疫情）