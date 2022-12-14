黃泉論立場變？ 盧寵茂：病毒演變 按情况修訂措施

【明報專訊】內地公布防控「新十條」後，港府撤銷實施近兩年的「安心出行」和推出僅4個月的「黃碼」。上任後即推出紅黃碼的醫務衛生局長盧寵茂，今年2月未入官場前曾說與病毒共存只會「共赴黃泉」，有記者昨日重提上述言論，問盧同意放寬措施，是否已改變當初立場。盧說病毒正不斷演變，新冠大流行仍存在，不認為政府是放棄所有保護市民的措施，而是按情况修訂，平衡保護市民健康及確保足夠經濟動力。他說無疑有相當數目的市民死於新冠，但病毒已經或仍在演變，當局會繼續保護市民健康。
盧寵茂上任後強調精準抗疫，先後取消航班熔斷機制、推出紅黃碼、逐步放寬入境檢疫。特首李家超昨早會見傳媒交代放寬措施時，主動感謝盧寵茂帶領醫衛局在防疫工作上不斷審視和做了大量工作。
指疫苗通對接種率影響
「不能從最近數字去看」
被問到政府有否檢討疫苗通行證對提升接種率的成效、繼續保留疫苗通對提升接種率成效多大及是否為顯示「不躺平」，盧寵茂在疫情記者會表示，疫苗通對接種率有多大影響，「不能從最近的數字去看」，希望有更科學化的考慮，並提到接種率由今年初提升到今日水平，長者接種率雖仍偏低，但已比年初進步很多，「我會覺得其中很大功勞是在於疫苗通行證」。
至於疫苗通現時對提升接種率有多大影響，盧寵茂說：「我相信如果專家有興趣的話，可以去研究一下，而不是用自己意見認為係無用囉！」