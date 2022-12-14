撤黃碼 政界料入境鬆綁無礙通關 金冬雁：內地部分放寬更急進 不憂因港添風險

昨日再有消息傳出本港與內地明年初有望通關，特首李家超昨表示希望可盡快通關，但要按內地疫情等實際情况推進，強調非常支持和配合內地措施，從而盡快為通關製造有利安排，重申首階段希望先加大入境內地配額。至於有否繼續與內地商討「逆向隔離」，醫務衛生局長盧寵茂表示一直有就此與內地溝通，而內地最近調整防控措施，或會影響相關準備工作及落實安排。

李：盼首階段增北上額

盧：一直溝通逆向隔離

黃國認為，國家已戰略性調整防控政策，對病毒的研判已改變，將新冠病毒視為普通傳染病，相信本港今次放寬入境防疫，也不會影響本港與內地恢復通關步伐。他相信，若內地放寬防疫措施後疫情沒有太大變化，期望明年農曆新年前能夠恢復免檢疫通關。他又促請特區政府趁恢復通關前，盡力推高一老一幼疫苗接種率。

旅遊界議員姚柏良認為，目前輸入個案佔入境人次的比例不足4%，若繼續維持機場核酸檢測的措施，仍有很強的把關作用，相信特區政府會配合中央防疫政策的調節步伐，他說：「希望農曆年前有好消息！」

（新冠疫情）