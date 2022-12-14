撤安心 留疫苗通「谷針護長幼」 盧寵茂：年初曾大幅推高接種率 議員指成效過去式

取消抵港者黃碼 仍須驗核酸

特首李家超昨早在行會前見記者時率先宣布，在審視數據及分析風險後，市民今日開始毋須掃描安心出行，另會取消抵港者入境首3日的黃碼安排。他說，港府考慮多個因素，包括現時輸入個案為本港帶來的風險較社區感染低，故認為取消黃碼亦不會增加社區感染風險。

盧寵茂昨午出席疫情記者會時公布調整措施詳情，提到近日陽性個案雖較8月和9月高，但公院服務有「比較大的進步」，現時疫情未對醫療服務造成大影響，故在醫療復常前提下，有空間增加民生經濟活動達至整體復常，決定調整5項措施，包括取消強制掃描安心出行、撤銷黃碼等（見表）。撤銷黃碼安排後，抵港者在機場接受核酸檢測後可進入各類處所，除染疫者仍會獲發紅碼，其他抵港者會獲發藍碼。

可用手機截圖紙本出示疫苗通

盧寵茂說，為鼓勵市民接種疫苗、避免未打針的一老一幼進入高風險場所，會繼續保留疫苗通安排，即市民進入需要除口罩飲食或活動的處所，例如食肆、健身中心等地方，仍須出示疫苗通二維碼，供處所負責人查核。他提醒安心出行與疫苗通並非「絕對掛鈎」，市民除使用安心出行應用程式，亦可用「智方便」、「醫健通」、手機截圖或紙本出示疫苗通。

多名本港專家曾質疑維持疫苗通對推高疫苗接種率的成效。被問到港府有否檢視維持措施的作用，盧寵茂稱不能以近日數字去研判措施成效，現時疫苗接種率較年初大幅提升，形容疫苗通有「很大功勞」。他說新冠病毒不斷變異，故疫苗通沒有所謂的「日落條款」。

至於政府已有一段時間沒使用安心出行作個案追蹤，現時放寬是否太遲，盧寵茂回應稱，局方一直有檢視相關措施，惟需考慮不同因素，形容沒有一個所謂「絕對理想」的取消時間，「你話太遲，亦都可以有人話太早」。

議員：對復常作用微 零針者仍受掣肘

江玉歡認為，只撤銷強制掃描安心出行但維持疫苗通，對市民生活復常沒有大作用，因未打針者仍未能進入食肆和見工等，生活仍受各種掣肘，她對於港府取消黃碼卻未對零針者「網開一面」，表示非常失望。她說從未質疑打疫苗可保護長幼，惟疫苗通「一網打盡」各年齡層，市民對相關措施「唔會服」。

對於盧寵茂稱疫苗通推行初期曾大幅推高接種率，她形容港府「成日沉醉於昔日光輝係無用」，現在不能再以舊思維「谷針」，形容疫苗通推行近10個月，應是時候「鳴笛收兵」。

曾質疑疫苗通成效的港大微生物學系臨牀助理教授薛達向本報表示，今日起撤銷強制掃描安心出行，部分堅持不打針的市民或有「假希望」，認為即將撤銷疫苗通，形容這些人「堅持咗10個月，唔會唔等埋一兩個月」。

明報記者

（新冠疫情）

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