月尾人大議程未提釋法 譚耀宗：信港有方法處理

據司法機構網頁，壹傳媒創辦人黎智英涉違反國安法的案件今早提訊，明日開始審理。對於現時人大常委會議案未有釋法議程，本報分別向特首辦、律政司和司法機構查詢，特首辦至截稿前未回覆，律政司和司法機構表示不評論個別案件。

梁美芬：不釋法是選項之一

可由國安委按國安法14條處理

譚耀宗昨出席活動時被問到，人大常委會公開議程未見釋法，是否中央想香港自行解決問題時，他說「唔知中央點諗」，但他認為如香港能自行解決最好。梁美芬向本報說，相信人大常委仍就釋法研究中，她認為不釋法是其一選項，可改為在本地層面，由維護國家安全委員會按國安法14條制訂機制處理海外律師參與國安法案件的爭議。她強調，不論釋法與否，都符合香港憲制秩序及法治。至於海外律師的議題，梁說要交給港府研究如何處理，但指國安法立法原意清晰，問題是要釋法或執法以體現法律原意。

有建制倡國安委指示拒黎智英律師入境

學者：國安法未列有權處理簽證

據了解，有建制人物拋出，由國安委根據國安法第14條發出指示，拒絕代表黎智英的英御狀入境。國安法第14條列明，國安委職責包括推進特區維護國安的法律制度及執行機制建設，其決定不受司法覆核，但條文沒列明國安委如何發出指示。

但有法律學者認為，國安法未列明國安委有權力處理簽證事宜，稱入境處長可直接行使酌情權，決定是否向海外律師批出工作簽證，不會牴觸法庭裁決。該學者指出，法庭根據《法律執業者條例》認許海外律師處理個別案件，並非批准該名律師來港，強調「（律師）能否來到香港不是法庭決定」，律師仍要遵從《入境條例》獲得工作簽證。對於此做法會否違反《基本法》保障選擇律師的權利，他稱基本法是指挑選在本港有全面執業資格的律師。