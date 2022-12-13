三合會罪案升14.9% 鄧：黑幫傷人案較去年少

首10月總罪案升6.6% 詐騙升42%最多

首10月整體罪案較去年同期上升了3512宗，當中詐騙、兇殺、失車、勒索案等均有上升，以詐騙案升幅最大，錄得22,309宗，按年多6673宗，升42.7%。詐騙案數字亦佔整體罪案數字約四成，當中約一成為電話騙案，絕大部分是「假冒官員」和「猜猜我是誰」；另外七成為網上騙案，當中近半是網上商業騙案，約四成為社交媒體騙案，包括援交案、網上情緣案、網上求職騙案或網上投資騙案。勒索案上升近兩成，其中「祼聊」佔七成六。鄧炳強稱，警方透過防騙熱線在首10個月成功阻止748宗騙案及攔截超過11億元騙款。

錄得跌幅的罪案類別有爆竊、各類劫案、強姦、傷人及嚴重毆打、盜竊等，鄧炳強指各類劫案和爆竊案數字更錄得近30年新低，分別下跌約四成。傷人及嚴重毆打亦由去年同期3472宗跌至2980宗，跌幅14.2%。

劫案爆竊案數字30年新低

港被指「國際大刀會」 稱數宗傷人「全破獲」

近月在不同地區出現黑幫仇殺，有網民上載了聲稱是各區黑幫斬人案數字統計，並戲稱香港為「國際大刀會」，鄧炳強稱，過去一個月留意到有數宗與黑社會有關的傷人及暴力案件引起了市民關注，指這些案件「已經全被破獲」，三合會相關罪案「輕微」上升14.9%，但上升主要原因與嚴重賭博罪案或詐騙案有關，與三合會相關的毆打或傷人案件為268宗，較去年同期下跌3宗。他表示明白市民關注，警方上月展開一連串高調巡邏，拘捕逾900人，包括三合會幫派高層成員，涉嫌干犯串謀傷人、藏有攻擊性武器、販運危險藥物、自稱三合會會員等罪行。

另外，撲滅罪行委員會委員陳少棠提到今年首半年有769名青少年被捕，僅64人接受「警司警誡」，佔被捕青少年約8.3%，陳少棠指數字下跌是基於部分人干犯嚴重罪行，未獲給予這條件。