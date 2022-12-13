轉載國歌播錯片配文「感謝」 男子涉煽動被捕

另涉轉載開槍警「起底」帖文

據悉，被捕人在今年8月至11月期間，在其Twitter帳戶發布多篇具有煽動意圖的信息，包括轉載韓國欖球賽事播錯國歌的片段，以及轉載將中國國歌《義勇軍進行曲》誤標註為「Glory to Hong Kong」及「National Anthem of Hong Kong」字眼的賽事轉播片段截圖。

他又曾轉載西灣河開槍案開槍警員及其家屬的生活照，圖上配有「我地老豆係殺人犯」字眼，下方寫有警員姓名，有煽動仇恨之嫌。被捕人另上載大量色情及不雅照片，不時在網上招攬少女任模特兒拍攝照片。

警方稱，昨於香港仔拘捕該男子後，持手令搜查其住所和辦公室，檢獲曾用作發布相關信息的電子通訊工具。初步調查顯示，被捕人涉嫌多次在其社交平台發布具有煽動意圖及違反私隱條例有關「起底」罪行的信息，當中包括侮辱國歌及針對警員及其家屬起底的帖文。

翻查資料，上月21日，警方國安處拘捕一名42歲男子，他曾在社交平台轉載同一條韓國欖球賽事播錯國歌片段，並配上「感謝南韓仁川承認香港國歌」等字眼。

警方指自《港區國安法》生效後，截至上周五共有235人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被捕，包括184男51女，年齡介乎15至90歲。其中一名80歲男子在上月9日涉欺詐被捕，獲准保釋候查，明年2月報到，有關案件從未對外公布。