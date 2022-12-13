Google拒正確國歌置頂 鄧：匪夷所思 「經演算法無法自決」解釋 稱港人不會接受

沒證據證明運動員涉錯播國歌事件

本報記者昨在Google搜尋引擎輸入「香港國歌」時，排名較前的結果為《願榮光歸香港》。創新科技及工業局回覆查詢稱，沒有就要求將國歌的正確資訊置頂一事，向相關互聯網搜尋器服務供應商付費。就鄧炳強的說法，本報昨向Google查詢，截稿前未獲回覆。

鄧炳強昨出席撲滅罪行委員會會議後，被問到Google以及其他搜尋器有否按保安局要求將正確國歌置頂。他稱Google拒絕要求，又引述對方「推搪的說話」指搜尋結果由演算法控制，鄧認為有關說法難以接受，「眾所周知，只要向Google付錢賣廣告，就可以將你想別人看到的信息放在相對高的位置」。他反問Google：「是否欠香港市民一個交代呢？」

鄧指「眾所周知」付費可放高位置

Google允遵歐法院指示刪不準確結果

鄧炳強指香港的國歌只有《義勇軍進行曲》一首，搜尋結果顯示了與2019年「黑暴」有關歌曲，事件令人非常遺憾，亦「傷害了香港市民的感情」。他提到早前歐盟法院裁定Google必須將明顯不準確的搜尋結果刪除，Google表明會遵守指示，卻拒絕港府要求，質疑其「雙重標準」。

本報11月中向Google查詢，有否接獲政府要求及會否相應調整搜尋結果，Google在12月7日回覆本報稱，從不會越過演算法自行決定一個網站或影片在搜尋結果的位置，相反，自動排名系統會按不同因素決定排名，例如關鍵字、查詢動機、相關程度、內容的質素、網頁的使用度以及個人化的搜尋設定。

Google提到，公司在為數千億個頁面編製索引以及每日處理數十億次搜索，鑑於「開放網絡（Open Web）」的規模，公司需採用演算法方法將結果排序，搜尋政策是公司小心制定，為了維護公司提供最大限度的資訊存取的承諾，Google不會移除網絡搜尋結果，只會移除涉及兒童色情、披露個人資料的內容、垃圾郵件、按網頁持有人主動要求及合理法律要求而移除內容。

早前稱現「顏色革命雛形」

鄧：警告後已減退 未有人被捕

另外，早前大專院校出現集會聲援內地反防疫措施行動，鄧炳強曾稱為「顏色革命雛形」，鄧昨被問到有關說法時未有再提及「顏色革命」，他表示，在自己作出警告後，「這些事情已減退」，認為這屬整體市民打擊危害國安活動的成功例子，又確認事件中暫未有人被捕。

鄧炳強重申，早前聲援活動可能牽涉煽動或顛覆國家情况，亦有已經「走佬」者涉煽動，相關活動亦有2019年的「黑暴人物」出現，作為保安局長，有責任提醒大學管理層防範校園被人用作危害國安的基地，以及提醒年輕人勿被煽動。

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