專家指隧道路牌指示不清 切線緩衝路短

疑選錯線 分岔路口有車連切兩雙白線

戴國棠指出，從跨灣大橋駛往隧道入口路段，沿途雖有指示牌提醒駕駛者如想往港島可靠左，但路面標記只有左方行車線有標示「往香港島東」，右方行車線卻沒同步標示「往九龍」，或令駕駛者混淆兩線均往港島。

隧道內為雙線行駛，中間有雙白線禁車輛切線，駛至分岔路口前有虛線容許車輛再向左切線駛入往東隧行車線，路口約數十米前則改為雙白線。記者及戴國棠昨試駕時見有私家車及的士疑進隧道時選錯行車線，當駛至分岔路口前約10多米，才突然從右方行車線違例連續越過兩條雙白線，匆忙改道至左方行車線往東隧。

戴認為，切線緩衝路段較短，駕駛者或趕不及切線，進入隧道前的路牌及路面標記應更完善，助駕駛者選定行車線。

在隧道往將軍澳出口，隧道內沒路牌或地面標記提醒駕駛者往康城及工業邨可選定哪方行車線，至隧道出口才有路牌提示直行的行車線往「將軍澳東、工業邨」，惟數百米後已是分岔路，戴擔心車輛或趕不及轉換行車線，駕駛者亦未必了解「將軍澳東」意指何處，建議應改為「康城」。

至於在將軍澳市中心，則有提示路牌選址欠佳問題。運輸署為輔助市民選擇出行路線，在寶邑路設「行車時間顯示器」路牌，讓駕駛者得知由路牌位置駛至將藍隧道或將軍澳隧道出口需時多久，惟路牌鄰近巴士站，戴憂慮有巴士經過或停站時會遮擋路牌，而路牌與十字路口距離亦太近，如有駕駛者看過路牌後決定改行另一隧道，切線時會有混亂。

茶果嶺道仍見違泊 多車遭「抄牌」

此外，記者昨於近港鐵油塘站的茶果嶺道路段仍見違泊情况，多輛車前晚9時許已被警方「抄牌」，車頭有定額罰款通知書，惟至昨午2時仍未駛離。警方回覆稱，為配合通車，已調派適當人手採取交通措施，確保運作暢順，並不時派員在區內違泊嚴重地點加強執法。