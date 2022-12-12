將藍公路5問題 考驗上班上學日 昨通車茶果嶺道現擠塞 運署：三周後車流變穩可應付

有立法會議員、區議員及業界均指茶果嶺道迴旋處一帶路段道路設計欠佳存隱憂，憂今日公路啟用後首個工作日再現擠塞。運輸署昨回覆查詢表示，估計未來兩至三周交通流量變穩定後，茶果嶺道及其相鄰迴旋處和交通燈控制路口段的設計容車量會足夠應付將藍隧道車流；署方更預計今日上班及上學車流下，繁忙時間交通狀况非常繁忙，籲駕駛者出行要預留充足時間。

李家超籲出門前留意交通情况

特首李家超昨晚在facebook發帖文稱，今日星期一會有很多人上班上學，呼籲駕駛者和市民預先了解交通及公共運輸安排，出門前密切留意交通情况、多加留意新路段現場交通指示。運輸及物流局長林世雄亦稱，駕駛者未必熟悉路線，料今日將軍澳寶邑路、寶順路，以及觀塘方向出口，偉業街一帶路面可能會較平日混亂，如有需要，運輸署交通控制中心會實時調校燈號疏導交通。

昨撞車一度封部分車線 運署籲改行將隧

全長約2.2公里的將藍隧道及1.8公里的跨灣大橋連接路昨晨8時啟用，昨為周日車流不多，本報記者早上8時許實測由康城The LOHAS商場出發，經新路駕車分別前往觀塘apm商場及太古城，車程分別僅需約10分鐘及15分鐘。惟至下午1時半起，位於隧道入口一帶的茶果嶺道開始出現車龍，至近3時龍尾一度延至觀塘偉業街近麗港城。約半小時後，即3時35分警方接報，有私家車在茶果嶺道迴旋處內圈切線駛往藍田交匯處時與另一私家車相撞，無人受傷。運輸署於意外後一度封閉該處部分行車線，稱隧道往將軍澳方向入口非常擠塞，又呼籲駕駛者考慮使用其他道路如將軍澳隧道來往將軍澳及觀塘，署方最終花約20分鐘清理意外現場，車龍才紓緩。

迴旋處入藍田交匯處 雙線變單線成樽頸

駕駛者如由觀塘方向出發，在茶果嶺道駛至迴旋處的車路均為雙線行駛，惟轉入可通往隧道入口的藍田交匯處時，行車線會逐步收窄至單線。資深駕駛培訓導師、香港汽車高級駕駛協會總考試主任戴國棠昨於茶果嶺道開始擠塞後，下午約2時許從觀塘商貿區駛往將藍隧道，最終塞了近15分鐘才到隧道入口，入隧道後行車暢順，5分鐘已到將軍澳工業邨。他指迴旋處及藍田交匯處交界承接西面觀塘和東面油塘駛至的車輛，來自多條行車線的車流終變為一線，致車流緩慢，倘駕駛者心急未減速或未禮讓時更易生交通意外。

另藍田交匯處駛往隧道入口的車路，近隧道入口已可變回雙線，戴國棠指因該處欠指示牌，他昨觀察到不少駕駛者臨近隧道入口也不敢切往右邊快線，故出現倒塞出迴旋處路段情况。他建議署方考慮在迴旋處附近加設交通燈疏導及控制車速。

議員批道路設計「理想化」

不應通車後才處理擠塞

觀塘區議會主席柯創盛表示，茶果嶺道迴旋處一直是樽頸位置，昨仍有不少大型車違泊；又指該迴旋處作為將藍隧道其中一個出入口，現已有擠塞情况，認為應擴闊路面，短期內增加避車位，以解決樽頸問題，否則日後更多市民使用將藍隧道時，擠塞會更嚴重。

立法會新界東南議員李世榮昨早到茶果嶺道一帶觀察，他批評政府在設計該迴旋處的時候，未考慮附近違泊和車流量的問題，形容當局「理想化」；他又引述當局曾向其表示，若該迴旋處出現擠塞，可做改善工程，但他認為政府應在設計道路時考慮有關情况，不應在道路開通後才處理擠塞問題。

明報記者

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