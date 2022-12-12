本地遊以雙拱橋招徠團友有讚有彈 業界：如日本橫濱港

有指不外如是 有指視野遼闊

昨有本地旅行社以將軍澳跨灣連接路為景點開辦本地遊旅行團。團友袁小姐表示車程太短，「太快、來不及看景色」，但認為雙拱鋼橋漂亮，「看上去很厲害」；另一團友林女士則認為外觀「不外如是」，只是供人拍照「到此一遊而已」。住將軍澳的容女士稱想一試「乘車通過將藍隧道」的感覺，特意跟團。她認為鋼橋設計簡潔，比一般斜拉橋可以看到更多景色。

旅社料短期更多同類本地遊

食玩假期董事長陳志華稱，連接路雖不及青馬大橋宏偉，但它是目前「最新的打卡景點」，相信未來該處會計劃更多本地遊旅行團，吸引將軍澳以外居民觀光。崔定邦認為現時各地雖開關，但「航班常爆滿」，市民會轉而參加本地遊。崔續稱連接路建於海中，形容像日本的橫濱港，料可成為打卡熱點，帶動將軍澳海濱公園「人山人海」。