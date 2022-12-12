大橋打卡者眾「拍景變拍人」 護欄螺絲未扭實

上月20日百萬行，記者走上跨灣連接路時發現護欄有螺絲帽鬆脫、螺絲未扭好或長短不一，土拓當時回覆稱會要求承建商跟進，開通前會最後檢查及確保大橋安全符合標準。

上月土拓署承諾跟進

本報昨再查詢未獲回覆

記者昨日觀察，連接路上近行人路護欄仍存類似問題，由海濱長廊大橋連接段至雙拱鋼橋處，至少有20粒螺絲未扭好、長短不一、缺螺絲帽，有部分護欄更缺少螺絲。本報昨查詢土拓署暫未獲回覆。

行人單車爭路 有人下坡跌傷

連接路右側行人路較窄，昨人流多，有行人走出單車徑。連接路開通約5小時便發生單車意外，昨午近1時，一名30歲女子於連接路踏騎單車下坡時，失平衡跌到，下顎受傷清醒送院。

大橋雙拱設計吸引不少人「打卡」，將軍澳居民趙女士稱連接路「幾易行、幾舒服」，但認為景觀一般及人太多，想拍景色也變成「像在幫人拍照」。由橋上遠眺可見墳場，她稱「不太舒服」。她說不擔心人流增加會造成滋擾，認為「多人來，很熱鬧」。

公路開通首日，單車店生意亦增。龍記單車舖負責人Addy說，昨日生意增加三成，客人租單車時間亦長了，「多數租全日，要時間停留（橋上）打卡」。前來踏單車的沈先生稱將軍澳道路設計不便騎單車，單車徑斷斷續續，若經行人天橋往跨灣大橋要「搭𨋢」，興致大減。