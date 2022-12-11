明年全面通關「很現實可能」 李：放寬要小步小步

先爭放寬跨境貨運加驛站額

李家超表示，內地發布「新十條」後，特區政府已與深圳及廣東官員溝通，雙方認同有很多空間可進一步推展，希望日後可帶來正面消息，但他強調，處理防疫措施要務實和按部就班，視風險、變化逐步做，「我的爭取永遠是一步一步」，又說做事一定要雙贏，不可增加對方風險。他說商界的要求他理解，但他需照顧700多萬人口，醫療體系也很重要，但認為2023年與內地通關是「很現實的可能性」，希望盡早實現。

政府發言人稱，政府完全理解市民對「通關」的期盼，將繼續與內地商討，也會繼續密切監察本地疫情，根據實際情况優化防疫措施，確保一切有序穩妥，向前推進。

本港有消息稱農曆新年前將推出通關措施，人大常委譚耀宗稱未正式聽到有關消息，但相信放寬是方向。他預計增加驛站名額相對易處理，但形容完全毋須隔離往返兩地是很大變化，以本港現時日逾萬宗新冠而言，內地能否放心是問題，惟冀能縮港人北上隔離日數。

澳門撤掃碼 密接者可上班

另方面，澳門昨公布多項放寬防疫措施，被問到香港與內地於農曆年前通關的消息，衛生局長羅奕龍稱，與香港的免隔離通關需視乎澳門進入過渡期的疫情，若每日新增感染者數目屬可控，無嚴重升幅引致醫療系統和社會運作壓力，將盡快推進通關措施，有消息會盡快公布。

澳門衛生局公布，除進入醫院、學校、社福機構和政府部門須出示健康碼外，明日起進入公共場所不須掃場所碼，周三起感染者可居家隔離，密切接觸者毋須隔離可上班。羅解釋，當局不再做流行病學追蹤，場所碼意義不大，又形容硬性要求密切接觸者隔離是不現實。

（新冠疫情）