黃偉強囚21月 官：圖強故事變「助紂為虐」

陳官提及，黃偉強患有聽障，需以助聽器及唇語溝通，他半工讀獲理學士，及後加入壹傳媒，曾做耳蝸和心臟手術；他被捕後患重度抑鬱失調症。黃稱自己沒意圖欺詐，只執行上司及按律師意見行事，對此無奈。

妻子在求情信形容黃為人簡單誠實，是家庭磐石；《壹週刊》前社長則稱，黃的經歷是勤奮向上而有成是「香港故事」，奉獻大半生給壹傳媒。陳官認為，黃待人接物的態度、努力奮鬥的經歷及病患，使人同情和感慨，但法庭需平衡公眾利益和求情判刑，以示懲罰和阻嚇。

陳官相信黃沒在本案個人得益，但他作為蘋果印刷的行政部主管，聽取黎及上司指示執行欺詐行為，可謂「助紂為虐」，如同駕車接載劫匪逃離現場，須負刑責。黃於2016至2020年犯案約4年多，高度參與搬遷等運作，並是代表承租人和科技園洽談的對口單位，曾作虛假陳述的回覆。

聽命行事及患病 酌情減刑

陳官續稱，黃角色沒黎那麼重，不過他忠於黎並積極參與事件，欺詐行為導致科技園的工業邨政策和措施受打擊，本案濫用政府批出的低廉土地，使承租人「自肥」或自我方便。縱然辯方稱力高佔用面積不大、僅0.16%，但這在一間大型及頗有聲名的傳媒機構庇護下發生，案件惡劣程度便有所不同。

陳官考慮所有案情及求情，接納黃是聽命及忠於黎智英，以較低、即兩年半為量刑起點。就黃同意不少控方案情，以及他患有疾病並深受親友愛戴，重犯機率極低，分別酌情減刑3個月及6個月，終判監1年9個月。