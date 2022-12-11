違契案黎囚69月 官轟以傳媒作傘 「如每天偷竊持續10年」 指地位令科技園投鼠忌器

黎聞判平靜 律師：考慮上訴否

被告黎智英（75歲）和黃偉強（61歲）聞判表現平靜，黎智英女兒則神情哀傷，散庭時有旁聽者向黎智英道「生日快樂！」黎、黃分別被指1998至2020年間向科技園隱瞞違契使用駿盈街8號處所，意圖詐騙科技園，導致蘋果日報印刷及或力高顧問獲利，或令科技園蒙受不利。

對於辯方稱力高只佔用處所面積0.16%，沒違背報業用途，陳官反駁，辯方錯誤理解欺詐罪嚴重程度，若有第四權的傳媒機構容許未領牌公司佔用處所，豈非濫用傳媒形象的「保護傘」犯案，令科技園不敢貿然行事，這正是加刑考慮，因黎智英和壹傳媒在本港具一定社會地位及擁護者。

不涉毁誠信 6加刑因素

陳官對黎智英提出6點加刑因素，本案不涉及破壞誠信，但首罪橫跨17年多，力高在簽租契前已進駐處所；力高作為黎的私人公司可獲租金優惠，不會被逼遷；黎的私人開支可當作力高營運開支，力高對他有私人利益。

而且，陳官推論另有10間事後遷出的公司亦沒申領牌照；黎不是一人犯事，是有計劃、有組織及年代久遠地欺詐，有如每天偷竊1000元並持續10年，累計365萬元，罪責較一次偷走款項嚴重；力高沒列於處所水牌，科技園職員巡查多次未能發現。

陳官就涉案長達21年多的兩項欺詐罪，以監禁5年及3年為量刑起點，顧及到總刑期原則遂判監6年，黎智英沒求情，因他同意不少案情減刑3個月，終判囚5年9個月。欺詐罪最高判囚14年，區院最高可判7年。

按照《公司（清盤及雜項條文）條例》，黎智英被裁定可公訴罪行成立，陳官頒令禁止他擔任公司的管理事務，雖然辯方稱對黎影響不大，但陳官仍頒下8年「取消資格令」。根據法例，區院頒布「取消資格令」最長為10年。

陳官提到有財務報告顯示，力高2008至2020年所付租金共約119萬元，並推論力高由1998至2008年亦需繳租。以力高原應支付乙級寫字樓租金計算，它涉案期間節省約205萬元租金支出，下令黎罰款200萬元。

官：科技園自讓權利待改善

陳官判刑後稱，科技園職員在本案是「反主為客」，權利拱手相讓，任由承租人的指使巡察處所，甚至因應承租人提供不盡不實的資料撰寫報告。陳官稱，黎明顯以其傳媒大亨地位使科技園更「投鼠忌器」，自我矮化，不敢按本子辦事；認為科技園不能以「以和為貴」為主旋律，有改善之處。本報就判辭向科技園查詢，截稿前未獲回覆。

【案件編號：DCCC 349/21】

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