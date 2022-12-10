跨灣大橋單車徑景點 單車店料旺場購百新車

近日不少新客查詢路線預訂

寶琳附近的宏興單車舖負責人譚先生說樂見將軍澳多了一個新景點，可讓市民在跨灣大橋騎單車，近日已收到不少新顧客查詢路線及預訂通車當日的單車。他說自政府放寬入境檢疫安排後，近月生意比去年同期淡，他期望大橋開通後能吸引更多市民來騎單車，「現在路線長了，有望吸引多些人，以前橋未通，一小時就踩完」。他透露已多購入約三成單車出租，為跨灣大橋開通做好準備。

將軍澳單車公園旁的龍記單車舖負責人Addy亦預料明日生意「火爆」，已購入逾百架新單車。他笑言當日準備與朋友從坑口站出發，拍片介紹跨灣大橋新路線。問及會否需與共享單車競爭，店員Ken說店內單車品質有優勢，故不太擔心，「我們的車輕一些、可以轉波，上斜（路）也會舒服一點」。

共享單車locobike目前在將軍澳設有約1000架單車，其創辦人程俊豪稱，將軍澳業務為公司最主要收入來源，早前已花約8萬元增購多100架單車，會視乎市場反應繼續增加，料生意可隨區內共享單車使用量增兩成。他認為跨灣大橋單車徑加強了區內單車網絡，料可吸引更多區內居民平日也用單車出行，大橋對區外市民而言更是景點；而共享單車使用者大多為跨區客，有信心假日生意有明顯增長，公司會增派人手巡視，監察偷車或惡意破壞。

至於大橋上僅設24個單車泊位，程俊豪料僅夠應付區內市民平日出行需求，建議當局密切留意假日人流，按情况增設更多泊位。