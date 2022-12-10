單車徑天橋無斜道 上落要搭𨋢

土拓署：足應付未來使用量

該行人天橋兼備單車徑和行人路，在翠嶺路、寶邑路及寳順路的3個出入口，各設兩部升降機供市民上落天橋，但並無斜道供輪椅及單車上落。土木工程拓展署回覆稱，南橋除升降機外，亦於各上落點設置樓梯方便上落，引述工程顧問公司評估有關設施足以應付未來使用量。

市民日後可騎單車從翠嶺路經南橋前往近寶邑路的單車徑，再前往跨灣大橋。記者昨在場觀察，行人天橋附近雖有跨灣大橋方向的指示牌，但指向的是行人路，未清楚寫明要上天橋。至於近調景嶺港鐵站的唐賢街單車徑入口，昨晚見有仍用黑膠袋包着的指示牌，相信是指示如何前往大橋。

居民批不便單車客 區議員憂「爭𨋢」

將軍澳居民葉小姐批評天橋設計對騎單車者不便，因每次上落都要搭升降機。問及會否擔心「爭𨋢」，她說「唯有互相遷就」，並建議升降機可再大一點，以方便坐輪椅者及長者。記者所見，天橋的升降機只能容納約3至4部單車同時進入。

西貢區議員方國珊預料隨着跨灣大橋成為打卡熱點，恐無可避免要「爭𨋢」，街坊或需排隊等升降機。記者亦發現位於翠嶺路的升降機在地面貼有告示，指逢周四例行保養，朝9晚6暫停服務。方國珊批評過分，「（例行保養）通常兩小時可完成」，質疑承辦商欠缺經驗。

記者就大橋單車徑入口向運輸署查詢，署方回覆稱單車徑及行人路共設3個出入口，分別位於唐賢街近調景嶺港鐵站、環澳路近日出康城商場、康城路近康城港鐵站。根據署方說法，「南橋」並非前往大橋的必經之路。