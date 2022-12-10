將藍明通車 茶果嶺道4樽頸隱憂 增迴旋處多大車違泊等 議員盼推措施改善路况

明報記者 孫澤芳 潘明卉

運署料可應付車流 會密切留意

將藍公路東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、茶果嶺道和興建中的T2主幹路。本報記者周四（8日）早上7時許到茶果嶺道一帶觀察，發現鄰近油塘港鐵站，以及連接觀塘偉業街的茶果嶺道路段，均有多輛水泥車及大型貨車長期停留，在雙線車路佔據一條行車線。至早上9時許，有警車駛過該些路段，但由於大部分長期停留的車輛均有司機在車上，未見警方有行動。

隧道出入口迴旋處位於上述兩處違泊黑點中間，九龍東立法會議員顏汶羽稱，油塘港鐵站鄰近多個工地、工廈及水泥廠，近觀塘偉業街的茶果嶺道則有多間回收店及魚類批發地舖上落貨，油塘區內缺乏泊車位，故經常有大型商業車輛違泊。

翻查運輸署過去10年《交通統計年報》，在茶果嶺道的監測站，油塘往觀塘（鯉魚門道往偉業街）的日均交通量10年間整體呈升勢，由2012年約2.3萬車次升至2021年約2.8萬，增幅約23%；觀塘往油塘（偉業街往高超道）變幅不大，維持約1.5萬至1.6萬車次。油塘茶果嶺正重建發展，未來該區車流量恐再升。

顏汶羽稱，將藍公路通車後，茶果嶺道如仍有違泊會導致塞車，警方應加強執法，主動驅趕長期停留的車輛，長遠應加快增加區內泊車位。

交通燈距迴旋處300米 業界憂車龍倒塞隧道

記者周四亦隨香港汽車高級駕駛協會總考試主任戴國棠在茶果嶺道迴旋處一帶觀察最新道路設計，發現迴旋處往油塘方向、茶果嶺道左轉入油塘道的專屬行車線，於轉道路口沒交通燈，料可較暢通；但直上茶果嶺道、往油塘港鐵站方向的行車線，車輛由迴旋處起步僅行約300米便需停交通燈位。戴認為交通燈位置距離車流量高的迴旋處太近，車多時車龍或「倒塞」至隧道。

運輸署原為增加茶果嶺道至偉業街、再左轉往觀塘繞道的容車量，取消偉業街／偉發道路口的讓線，顏汶羽擔心安排或致兩方向車流「爭路」，加上該處車速快，易生意外。顏亦關注茶果嶺道行車線較窄，數條將藍公路往九龍方向新巴士線能否適應道路設計。

運署：臨時措施完結會改善 警：不時執法

運輸署回覆，現時將藍公路工程相關臨時交通安排令茶果嶺道路容車量減少，料通車後相關措施陸續完結，屆時茶果嶺道交通會改善，署方會密切留意交通情况及按需要調節交通燈號；而以中九龍幹線、T2主幹路、茶果嶺隧道及現有將藍隧道組成的六號幹線，料2026年可全線通車，屆時可紓緩茶果嶺道連接路段的交通負荷。警方回覆，觀塘警區不時派員於區內違例停泊嚴重地點加強執法，茶果嶺道一帶過去3個月（9至11月）共接獲120宗違例泊車投訴，發出3074張定額罰款通知書。

另外，為配合將軍澳隧道明日零時起豁免收費，隧道收費廣場今晚10時起分階段封閉部分行車線以關閉收費亭等收費設施，並更改交通標誌等。運輸署昨發布多條將軍澳行經將藍隧道來往九龍及港島路線的模擬片段，各路線行車時間介乎10至15分鐘（見表）。

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