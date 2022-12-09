澳門放寬防疫 准外地入境免落地檢測

港台外國者集中隔離5日後可出社區

澳門社會文化司長歐陽瑜稱，澳門現時對外的核酸證明要求仍會維持一段時間。她解釋，政府不希望澳門瞬間出現不受控疫情，影響經濟與各行各業。歐陽瑜又稱，澳門入境措施會逐步放寬，但需視乎內地疫情。

澳門本地防疫將分階段實施密切接觸者居家隔離與感染者居家隔離，另外於下周一（12日）起會先安排密切接觸者毋須集中隔離，留家接受觀察，如一至兩星期內市民適應後，再推出感染者居家隔離措施。

當局料放寬後有五至八成人口感染

歐陽瑜表示，放寬防疫措施後，預計澳門會有五至八成人口受感染，為防止出現井噴式大量個案，影響醫療系統和其他就醫需求，放寬過程會有序進行。當局已預備適合不同年齡層的抗疫包，包括藥物及防疫用品，於本周末先向弱勢群體派發，爭取兩周內派發予全澳市民。澳門當局亦會加快推動市民接種疫苗。

歐陽瑜續稱，澳門政府將推出網上評估系統，市民發現抗原或核酸陽性，可網上簡易評估。另外亦會設置社區門診，若市民不懂用網上系統，如發現抗原結果呈陽性，可隨時到社區門診查詢或接受治療。

（新冠疫情）