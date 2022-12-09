澳門放寬防疫 准外地入境免落地檢測

【明報專訊】因應內地「新十條」優化防疫措施，澳門政府昨宣布，由明日（10日）起有序放寬防疫措施，助民眾適應防疫過渡期。由香港、台灣或外國到澳門者，會由入境後5天集中隔離及3天紅碼隔離（即「5+3措施」），改為5天集中隔離及3天黄碼可在社區活動，但至最後一次核酸陰性轉為綠碼前，不可進入內地。由內地入境者，除從珠海入境須持24小時內的核酸陰性證明，其他地區入境持48小時核酸陰性證明登機或登船，入境後毋須再落地檢測。
港台外國者集中隔離5日後可出社區
澳門社會文化司長歐陽瑜稱，澳門現時對外的核酸證明要求仍會維持一段時間。她解釋，政府不希望澳門瞬間出現不受控疫情，影響經濟與各行各業。歐陽瑜又稱，澳門入境措施會逐步放寬，但需視乎內地疫情。
澳門本地防疫將分階段實施密切接觸者居家隔離與感染者居家隔離，另外於下周一（12日）起會先安排密切接觸者毋須集中隔離，留家接受觀察，如一至兩星期內市民適應後，再推出感染者居家隔離措施。
當局料放寬後有五至八成人口感染
歐陽瑜表示，放寬防疫措施後，預計澳門會有五至八成人口受感染，為防止出現井噴式大量個案，影響醫療系統和其他就醫需求，放寬過程會有序進行。當局已預備適合不同年齡層的抗疫包，包括藥物及防疫用品，於本周末先向弱勢群體派發，爭取兩周內派發予全澳市民。澳門當局亦會加快推動市民接種疫苗。
歐陽瑜續稱，澳門政府將推出網上評估系統，市民發現抗原或核酸陽性，可網上簡易評估。另外亦會設置社區門診，若市民不懂用網上系統，如發現抗原結果呈陽性，可隨時到社區門診查詢或接受治療。
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