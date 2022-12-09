商界盼農曆年可通關 譚耀宗：難一下全寬

譚：涉技術問題 未必逆向隔離

內地前日公布10項新放寬防疫措施（「新十條」），包括無症狀和輕症患者可居家隔離，跨地區出行不查驗核酸結果及健康碼等。史立德昨早在港台《千禧年代》形容，公布「新十條」是釋出良好信息，相信內地放寬封控限制有助改善港商日常營運，減低廠房封控、停工導致貨物延遲出貨的損失和風險，他呼籲兩地政府在合適時機商討通關時間表，冀兩地在通關前能繼續商討「逆向隔離」或容許自駕汽車點對點通關。

對於逆向隔離，譚耀宗昨說相信未必會實行，因兩地商討至今仍未能解決，當中或涉及許多技術問題；他認為若其他政策亦可達到目的，未必需要實行逆向隔離。

陳智思：內地復常加快 料下月初通

譚耀宗和史立德均盼於下月底農曆新年前後通關，行政會議前召集人、團結香港基金常務副主席陳智思昨出席「香港01」經濟高峰論壇2022後表示，有信心下月初便可通關。陳智思表示，內地近日放寬防疫信息正面，雖然未必即時全部放寬，但相信內地復常時間表會較之前快，經濟及投資都見到曙光，他早前預計明年第一、二季通關，現時有信心下月初便可。

（新冠疫情）