商界盼農曆年可通關 譚耀宗：難一下全寬

【明報專訊】港府昨公布放寬部分防疫措施，惟未觸及與內地通關的進展。廠商會會長史立德昨向本報表示失望，盼當局加緊與內地磋商，下月底農曆新年前通關，方便商界回內地統籌和部署新一年工作計劃及市民北上探親。全國人大常委譚耀宗昨稱，有信心內地對港人入境政策也會有變化，但一下子全部放寬的可能不大，估計可能會縮短隔離日子，或不再強調防疫要求、增過關名額等，冀香港與內地在農曆新年可逐步免檢疫通關。
譚：涉技術問題 未必逆向隔離
內地前日公布10項新放寬防疫措施（「新十條」），包括無症狀和輕症患者可居家隔離，跨地區出行不查驗核酸結果及健康碼等。史立德昨早在港台《千禧年代》形容，公布「新十條」是釋出良好信息，相信內地放寬封控限制有助改善港商日常營運，減低廠房封控、停工導致貨物延遲出貨的損失和風險，他呼籲兩地政府在合適時機商討通關時間表，冀兩地在通關前能繼續商討「逆向隔離」或容許自駕汽車點對點通關。
對於逆向隔離，譚耀宗昨說相信未必會實行，因兩地商討至今仍未能解決，當中或涉及許多技術問題；他認為若其他政策亦可達到目的，未必需要實行逆向隔離。
陳智思：內地復常加快 料下月初通
譚耀宗和史立德均盼於下月底農曆新年前後通關，行政會議前召集人、團結香港基金常務副主席陳智思昨出席「香港01」經濟高峰論壇2022後表示，有信心下月初便可通關。陳智思表示，內地近日放寬防疫信息正面，雖然未必即時全部放寬，但相信內地復常時間表會較之前快，經濟及投資都見到曙光，他早前預計明年第一、二季通關，現時有信心下月初便可。