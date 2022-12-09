內地官媒稱Omicron重症率低於流感 新冠流感取態轉變否 衛署：兩者不同

增1.4萬陽 3月底以來新高

本港昨新增14,373宗新冠陽性個案，其中13,575宗屬本地感染。歐家榮昨於疫情記者會稱，過去一周（12月2至8日）整體個案數字上升25.5%，本地和輸入個案分別按周增26.2%和16.1%，死亡個案則按周增加12.2%；污水監察亦顯示每公升人均病毒量進一步上升，近日上升至每公升150萬至200萬拷貝，重返今年3月上旬水平。

歐家榮稱，近期新變異病毒株如XBB和BQ.1.1等仍佔整體個案很少，未能解釋個案上升原因，相信疫情升溫主要與社區活動增加有關。他亦提到社區二次感染比率緩緩升至4.9%，仍屬預期內。

社交措施維持 李夏茵：公院壓力不少

醫管局截至昨日凌晨共3248人留醫，醫管局總行政經理李立業形容，公立醫院所受壓力仍龐大，來自安老院舍病人數目持續增加，最新佔住院新冠病人19.4%，大多有長期病患和免疫力較弱。

李夏茵表示，平衡各項因素如市民生命健康和生活需要、社會經濟發展，決定維持現行社交措施至12月28日。她亦稱，雖然政府某程度認同不應再看個案數字，惟目前公院正承受不少壓力，憂慮會令新冠和非新冠病人得不到治理。

歐家榮：新冠傳播強 流感亦非輕病

政府早前多次強調「新冠並非流感」，內地官媒近日形容Omicron引致重症比率低於流感，被問港府對於新冠嚴重程度取態有否改變，李夏茵沒回應。歐家榮則稱，兩者是不同病毒，新冠是新傳染病且傳播力強，社會群體免疫力不夠全面，尤其一老一幼，未打針長者染疫後病死率仍很高。至於流感病毒，歐稱每年都有人感染後死亡，故流感亦非輕微疾病，尤其對慢性病患者和長者，重申政府憂慮今年冬季流感爆發嚴峻，呼籲盡快打流感針。

（新冠疫情）