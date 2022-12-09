內地官媒稱Omicron重症率低於流感 新冠流感取態轉變否 衛署：兩者不同

【明報專訊】本港昨錄逾1.4萬宗新冠陽性個案，是今年3月底第五波疫情高峰回落以來新高。內地官媒近日將新冠病毒與流感比較，形容Omicron變異病毒株引致重症比率低於流感。醫衛局副局長李夏茵昨沒回應政府對「新冠不是流感」的取態有否變更；衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦沒正面回應新冠是否仍較流感嚴重，稱新冠傳播力強，社會對其群體免疫力未夠全面，流感亦非輕微疾病，每年均有人感染後死亡。
增1.4萬陽 3月底以來新高
本港昨新增14,373宗新冠陽性個案，其中13,575宗屬本地感染。歐家榮昨於疫情記者會稱，過去一周（12月2至8日）整體個案數字上升25.5%，本地和輸入個案分別按周增26.2%和16.1%，死亡個案則按周增加12.2%；污水監察亦顯示每公升人均病毒量進一步上升，近日上升至每公升150萬至200萬拷貝，重返今年3月上旬水平。
歐家榮稱，近期新變異病毒株如XBB和BQ.1.1等仍佔整體個案很少，未能解釋個案上升原因，相信疫情升溫主要與社區活動增加有關。他亦提到社區二次感染比率緩緩升至4.9%，仍屬預期內。
社交措施維持 李夏茵：公院壓力不少
醫管局截至昨日凌晨共3248人留醫，醫管局總行政經理李立業形容，公立醫院所受壓力仍龐大，來自安老院舍病人數目持續增加，最新佔住院新冠病人19.4%，大多有長期病患和免疫力較弱。
李夏茵表示，平衡各項因素如市民生命健康和生活需要、社會經濟發展，決定維持現行社交措施至12月28日。她亦稱，雖然政府某程度認同不應再看個案數字，惟目前公院正承受不少壓力，憂慮會令新冠和非新冠病人得不到治理。
歐家榮：新冠傳播強 流感亦非輕病
政府早前多次強調「新冠並非流感」，內地官媒近日形容Omicron引致重症比率低於流感，被問港府對於新冠嚴重程度取態有否改變，李夏茵沒回應。歐家榮則稱，兩者是不同病毒，新冠是新傳染病且傳播力強，社會群體免疫力不夠全面，尤其一老一幼，未打針長者染疫後病死率仍很高。至於流感病毒，歐稱每年都有人感染後死亡，故流感亦非輕微疾病，尤其對慢性病患者和長者，重申政府憂慮今年冬季流感爆發嚴峻，呼籲盡快打流感針。