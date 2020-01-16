隔離檢疫縮至5天 未言通關進展 醫衛局：非因內地放寬不能直比 學者倡按港步伐推0+0

不再分針數 抵港快測至第5天

本港早於今年2月調整隔離和檢疫日數，已打至少兩針者最快可隔離或檢疫7天，只打一針或未打針則14天。醫衛局昨公布進一步縮短隔離和檢疫期（見表），不論有否打針均最快可於第5天完成，而為確保政策一致，當局亦取消從台灣或海外地區抵港旅客的第6和7天快測，只要求每日快測至第5天，上述安排今日起生效。

稱九成染疫密接者5天內驗出 縮檢期安全

李夏茵引述數據稱，驗出染疫的密切接觸者不論曾否接種疫苗，最終均有逾九成人於檢疫第5天前檢測陽性，相信縮短檢疫期是安全。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮補充，Omicron變異病毒株潛伏期中位數為3天，若連續5天快測陰性，足代表無受感染。

至於縮短隔離期，歐家榮稱連續兩天快測陰性代表病毒量很低、不具傳染性，可讓相關患者提早恢復正常生活，惟數據顯示目前僅約55%患者可於第6和7天快測陰性，相信第4和第5天均陰性者更少。

醫管局總行政經理李立業相信，新安排有助增加病牀流轉效率，舉例目前約3200名留院病人中，逾2000人具傳染性，其中五分之一未完成接種疫苗，原需住院至第14天，相信新安排下可提早出院。

可減「掃碼」？ 李夏茵：內地具參考價值

被問到為何相隔大半年才再縮短隔離和檢疫日數，李夏茵解釋，目前成人接種率遠高於年初，加上新變異病毒株仍以Omicron為主，故當局把握空間放寬，若一老一幼接種率提升便有更大復常空間。

內地「新十條」涵蓋縮短密切接觸者家居隔離至5天，亦減少須掃健康碼的場所。李夏茵稱，本港以精準科學數據實踐防疫政策，新安排與內地放寬沒直接關係。至於能否仿效內地減少「掃碼」，她稱不能比較兩地防疫政策，因每地醫療系統承受壓力不同，防疫屏障亦不同，若無全盤考慮即下定論便不夠中肯和全面，惟認同內地措施具參考價值。

金冬雁：港屏障高難比較 可參考減檢測

港大醫學院生物化學系教授金冬雁認同兩地政策不能直接比較，因本港再出現海嘯式爆疫的可能遠低於內地，近期個案上升對社區構成風險亦有限；但他認為可參考內地減少核酸檢測的方向，建議大廈強檢、高危場所如院舍的員工及抵港旅客可改為快速測試，甚至直接取消密切接觸者檢疫，改為連續3天快測。

至於內地大幅放寬防疫有否幫助中港通關，李夏茵稱如有新消息會公布，重申港府會選擇最便利兩地民眾方法，加快互聯互通。金冬雁則稱通關取決於內地，建議本港按自身步伐先推「0+0」，日後可讓內地參考成效，才對國家更有貢獻。

明報記者

（新冠疫情）

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