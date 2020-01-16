IATA總幹事：內地提前鬆綁感意外 港客運2028年才復常

完全解除防疫 經濟方可逆轉

國際航空運輸協會在瑞士日內瓦舉行一連兩日的全球傳媒日，沃爾什昨午參與亞太地區傳媒圓桌會面時表示，對於中國昨日宣布放寬防控措施感意外，說沒預期這麼快宣布放寬防疫限制。不過他亦指出，參考其他國家或地區經驗，只有解除所有防控措施，回復正常活動，才會為經濟帶來重要改變。

內地客運舉足輕重 封關影響大

國際航空運輸協會在全球傳媒日首天（7日）公布來年航空業的預測，預期全球客運需求將回到疫前85.5%，惟亞太地區客運需求只達疫前70.8%。

根據協會今年10月的數據，中國內地市場客運量佔全球17.8%。協會稱，因為中國清零政策，其國內及國際市場航班均受嚴重影響，同時影響整個亞太區航空業復蘇表現。沃爾什預期中國內地要到明年下半年起才逐步開放邊境，現仍維持原有預測，但若中國提前開放，將再調整全球航空市場的復蘇預測，現維持觀望態度。

港依賴國泰 結構問題需時解決

另一方面，沃爾什對本港前景仍悲觀，他說即使中國內地及香港放寬所有防疫限制，預期香港客運量要到2028年才有望回到疫前水平。他認為香港有結構問題，例如本港作為國際航空樞紐，所依賴的國泰航空出現如資深機師流失等問題，他指訓練人才需時，估計需很長時間才可填補人力空缺。

此外，沃爾什指出，航空公司在疫情期間的取態有所改變，當時關注香港的防疫政策持續於短期內轉變，已對此失去耐性，航空公司現時在有其他選項情况下，不會願意重回香港市場，除非見到香港政策回復穩定。

對於上述看法，沃爾什說外界可能認為協會對香港復常情况過度悲觀，但沃爾什強調香港仍是他們長期持續監察的市場。

明報記者陳萃屏日內瓦報道

（新冠疫情）