成年人明起預約打二價疫苗 可作第三針 明年考慮接種須否恒常化

本港昨新增11,981宗新冠陽性個案，屬近9個月新高，當中11,278宗屬本地個案；多22名患者死亡。

昨增近1.2萬宗陽性 多22人死

政府接納衞生署轄下聯合科學委員會建議，宣布年滿18歲周五上午9時起可網上預約打第三針，可選復必泰二價疫苗（見表）。已打第四針逾6個月的成年人，及已打第三針並曾染疫的成年人於康復6個月後，如自行選擇打額外一針加強保護，下周五早上9時起可預約打第五針或康復者的第四針，並可選打科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，不同年齡層免疫力隨時間下降，故開放讓成人接種第五針加強保護。對科委會未建議二價疫苗取代初代疫苗，他稱世衛未有偏好接種哪款疫苗作加強劑，故應讓大眾選擇。

新冠疫苗可註冊 直接市場銷售

政府又稱，鑑於印證新冠疫苗安全有效的數據十分充足，早前只獲認可作緊急使用的新冠疫苗藥物製造商已可根據《藥劑業及毒藥規例》在香港申請註冊，如獲批准，藥物製造商可直接向醫護專業人員銷售和供應該疫苗，像其他疫苗般由私營市場提供，有助於新冠疫苗接種恆常化。據了解，今輪新冠疫苗注射計劃完結後，日後私人市場若提供新冠疫苗，政府未必會全民提供免費疫苗，或如流感針一樣對特定群組免費。

另外，中大醫學院分析今年首3個月41,255名住院新冠患者，並跟進12,629人，發現746名服用默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）患者，僅6人（0.8%）病毒量反彈，其中一人死，195名服用輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）患者，僅兩人（1%）病毒量反彈；11,688名未服藥者，68人病毒量反彈，其中12死。研究稱使用口服藥患者罕見病毒反彈，亦與增加死亡風險無關，建議應用於更多早期感染者。

明報記者

（新冠疫情）