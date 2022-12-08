港政商界稱通關現曙光 促增驛站名額、居家隔離

政府稱續全力商討

被問到與內地恢復通關一事有何進展，政府發言人昨回覆本報查詢稱，在推進聯通內地方面，會繼續全力與內地商討相關安排，爭取在不增加內地疫情風險的前提下，循序漸進恢復跨境往來。

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，內地防疫措施放寬及對病毒性質有新說法，「國家不堅持清零，但要清病」，認為通關「露出曙光」，她個人認為要熬多一兩個月。葉劉淑儀補充，如內地大城市參考香港經驗，不用全面封控，相信部分城市都有條件對香港放寬入境安排。

林健鋒也形容與內地通關出現曙光，要求特區政府向內地爭取通關時間表及路線圖，包括「點對點」局部甚至全面通關，同時增加港人使用內地「健康驛站」名額，盡快由每日1000個增至2000個。他說內地准居家隔離，可釋出隔離定額，若情况容許，涉香港通關名額甚至可增至每日4000或5000個，以容許港人回鄉探親，或工商界年底到內地盤點。

林健鋒籲不必逆向隔離 陳恒鑌盼首季「有條件通關」

林健鋒又說，若港人有內地居所，入境後或可考慮全程居家隔離，並指內地在新政策下騰出了很多隔離設施，對逆向隔離需求減少，如內地容量應付得到，就不應逆向隔離。

陳恒鑌亦認為，隨着內地放寬，香港處理逆向隔離也應進入新階段，希望特區政府短時間向內地爭取入境後在家隔離，「在家隔離總好過香港逆向隔離」。根據疫情走勢，他希望可在明年初或首季「有條件通關」。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦形容，內地今次放寬防疫對本港工商界來說是好消息，他認為當內地容許民眾可跨區自由流動，相信這暗示香港很快便可與內地恢復通關，冀今年內可盡快成事。港區人大代表、工聯會會長吳秋北期望本港積極與內地溝通，例如進一步放寬過關港人在內地隔離，以增加過關名額。

（新冠疫情）