港政商界稱通關現曙光 促增驛站名額、居家隔離

【明報專訊】內地放寬多項新冠疫情防控措施，包括准許無症狀和輕症患者居家隔離、「跨區流動人員」毋須再檢查健康碼等。本港政商界均形容，香港與內地通關出現曙光。身兼行政會議成員的商界立法會議員林健鋒要求特區政府向內地爭取通關時間表及路線圖，又稱內地在新政策下騰出很多隔離設施，如內地容量應付得到，本港就不應「逆向隔離」，而若港人在內地有居所，入境後或可考慮居家隔離；民建聯議員陳恒鑌亦冀特區政府短時間向內地爭取入境後在家隔離。
政府稱續全力商討
被問到與內地恢復通關一事有何進展，政府發言人昨回覆本報查詢稱，在推進聯通內地方面，會繼續全力與內地商討相關安排，爭取在不增加內地疫情風險的前提下，循序漸進恢復跨境往來。
行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，內地防疫措施放寬及對病毒性質有新說法，「國家不堅持清零，但要清病」，認為通關「露出曙光」，她個人認為要熬多一兩個月。葉劉淑儀補充，如內地大城市參考香港經驗，不用全面封控，相信部分城市都有條件對香港放寬入境安排。
林健鋒也形容與內地通關出現曙光，要求特區政府向內地爭取通關時間表及路線圖，包括「點對點」局部甚至全面通關，同時增加港人使用內地「健康驛站」名額，盡快由每日1000個增至2000個。他說內地准居家隔離，可釋出隔離定額，若情况容許，涉香港通關名額甚至可增至每日4000或5000個，以容許港人回鄉探親，或工商界年底到內地盤點。
林健鋒籲不必逆向隔離 陳恒鑌盼首季「有條件通關」
林健鋒又說，若港人有內地居所，入境後或可考慮全程居家隔離，並指內地在新政策下騰出了很多隔離設施，對逆向隔離需求減少，如內地容量應付得到，就不應逆向隔離。
陳恒鑌亦認為，隨着內地放寬，香港處理逆向隔離也應進入新階段，希望特區政府短時間向內地爭取入境後在家隔離，「在家隔離總好過香港逆向隔離」。根據疫情走勢，他希望可在明年初或首季「有條件通關」。
中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦形容，內地今次放寬防疫對本港工商界來說是好消息，他認為當內地容許民眾可跨區自由流動，相信這暗示香港很快便可與內地恢復通關，冀今年內可盡快成事。港區人大代表、工聯會會長吳秋北期望本港積極與內地溝通，例如進一步放寬過關港人在內地隔離，以增加過關名額。