21地點直播江澤民追悼會 悼念市民：江如家人

在秀茂坪社區會堂觀看追悼大會直播的市民逾八成為長者，大部分人身穿黑衣、戴白色口罩。追悼大會歷時約1小時，在場者站立哀悼，其間一名婆婆一度「腳軟」，需要在旁市民扶起，不少長者亦需坐下休息。

居民謝先生稱，江澤民在他的心目中是家人，為他離世悲傷，「國家死咗個咁好嘅主席」；另一市民余先生則表示心情沉重，認為江澤民促成香港回歸祖國，因此特意前來悼念。同樣到場看直播的民政及青年事務局長麥美娟稱，江澤民提出的「三個代表」思想包括代表廣大人民的根本利益，在她的從政生涯留下深刻印象。

創知中學設追悼早會 校長：非應教局指示

何文田的創知中學，800多名師生早上到禮堂參與特別早會，升國旗並下半旗，至10時播放追悼大會直播，並一同默哀。就讀中五的陳同學形容默哀時心情沉重，稱自己對江認識不多，但知道他「在我出世之前做了很多」。他記得江澤民親民、風趣幽默，願在人前展示唱歌彈琴等才藝；同為中五的梁同學表示，自小聽父母談及江，知道江助港澳回歸，是中國重要的領導人。

校長黃晶榕稱活動非應教育局指示而做，「覺得有需要就做」，形容是愛國教育的難得機會。黃稱該校近日有舉行展覽，又在校內電視播放江的生平，相信年輕的學生對江亦有基本認識，望他們「學習偉大國家領導人的貢獻」。

明報記者

（江澤民逝世）