內地民眾自發悼念 車輛響號

在首都北京，街上不少市民特地穿上黑色衣服，自發悼念；市區大型購物中心合生匯和王府井步行街行人寥寥無幾，王府井步行街有一半商店關閉，王府井百貨也調整營業時間，從原本早上10時至晚上10時，改為中午12時至下午5時。

在南方廣州，防空警報同步響起，在海珠廣場附近有車輛停下響號致意，亦有行色匆匆的路人止步、脫帽，面向國旗肅立默哀。廣州地鐵內電視屏幕實時直播追悼大會，候車乘客駐足觀看。深圳市民中心一帶亦有車輛響號致意。

江曾送玩具 「北方孩子」攜往揚州拜祭

在江氏故鄉，江蘇揚州的江澤民故居前，一眾市民繼續前往獻花悼念，其中一個絨毛大公雞玩具較為顯眼。據黑龍江共青團微博帖文，江澤民1993年除夕曾給房山區竇店村一戶人家拜年，並贈送一個絨毛大公雞玩具給該戶孩子，「如今那個北方孩子去了揚州，祭拜他的江爺爺了」。

在社交媒體上，有關「沉痛悼念江澤民同志」、「江澤民同志永垂不朽」、「江澤民同志把畢生心血獻給中國人民」等話題登上微博熱搜，許多網民以「長者」、「江爺爺」稱呼江澤民，並留言「江爺爺一路走好」、「江爺爺永遠活在我們心中」、「致敬長者，送別長者」。

明報記者

（江澤民逝世）