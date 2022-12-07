習悼辭號召繼承江7遺志 讚89臨危受命建不朽功勳

江澤民於11月30日病逝，享年96歲。新華社報道，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委昨在北京人民大會堂舉行追悼大會，主席台正中懸掛江澤民巨幅彩色遺像，前方骨灰盒覆蓋黨旗，三樓懸掛橫額寫「在以習近平同志為核心的黨中央領導下，繼承江澤民同志的遺志，把新時代中國特色社會主義偉大事業推向前進！」

追悼大會昨早10時開始，全場默哀3分鐘，全國民眾同步肅立默哀，汽車、火車、輪船齊鳴汽笛。全國昨下半旗致哀，停止一切公共娛樂活動。

在位13年 戰勝政經困難自然災害

習近平隨後致悼辭，高度評價江澤民一生豐功偉績。他說，1989年春夏之交中國發生嚴重政治風波，江澤民堅決擁護和執行中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，有力維護上海穩定；同年6月，江當選中央總書記可謂臨危受命，他堅定表示「一定鞠躬盡瘁、死而後已」。

習近平說，江澤民在位13年間，「領導我們從容應對一系列關係我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，特別是領導我們成功抵禦亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害等」。習近平又表示，黨中央號召全黨全軍全國各族人民，化悲痛為力量，繼承江澤民遺志，以實際行動表達悼念。他提出江澤民7點遺志（見表），包括指導思想、黨的領導、中國特色社會主義道路、人民至上、改革開放、國際秩序、鬥爭精神，並結合當前發出號召。

新征程保持鬥爭精神 「不怕鬼不怕壓」

指導思想方面，習近平強調馬克思主義是根本，「三個代表」重要思想是江澤民「留給我們的最可寶貴的財富」，黨必須長期堅持。至於鬥爭精神，習稱江強調「國際國內的嚴峻形勢和不同社會制度、不同思想體系的對立和鬥爭，經常考驗着每個黨員」，「要有壓倒一切敵人的英雄氣概」；新征程上一定要保持奮鬥姿態和鬥爭精神，增強志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓。

與1997年鄧小平追悼大會對比，當時江澤民致悼辭提出繼承鄧小平遺志時列舉10點政治遺產，還包括了軍隊和國防建設，以及涉台港澳的「一國兩制」和平統一等內容（見表）。

習近平最後說，江澤民的英名、業績、思想、風範將永載史冊，世世代代銘刻在人民心中。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

外媒：習顯示與江傳承關係

BBC中文網認為，悼辭花了很大篇幅論述江的貢獻與當今時代的聯繫，習近平在向外界顯示他與江澤民之間的傳承關係。

習近平致悼辭後，全場向江澤民遺像三鞠躬，大會於10時55分結束。現場包括現任黨和國家領導人，以及胡錦濤、溫家寶等卸任領導人約5000人出席，除江澤民遺孀王冶坪等極少數需坐輪椅者，其餘全程站立。

明報記者

（江澤民逝世）

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