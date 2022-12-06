有人一小時康城行到調景嶺 接駁巴打蛇餅 將軍澳人不滿應變安排

市民排錯隊白等

區議員批港鐵應變慢有甩漏

排隊候車往康城站的陳女士表示，等候10多分鐘後才獲港鐵職員告知，來往康城站和調景嶺站的隊伍與來往調景嶺站和寶琳站/康城站的隊伍不同，認為職員應盡早提醒，避免市民排錯隊「白等」。

在將軍澳醫院工作的林小姐稱，距離上班時間僅餘15分鐘時仍在等候接駁巴。她透露遲到會被扣薪，「遲15分鐘內扣15分鐘，遲15分鐘以上就扣半小時」，形容心急如焚，曾打算轉乘的士，但相信亦有多人排隊，故打消念頭。到寶琳站上班的Fanny形容排隊情况混亂，需問職員方知龍尾位置，建議加派人手維持秩序。

有乘客由其他車站徒步走到調景嶺站，有人更稱由康城步行了一小時出來。

康城站方面，下午1時許到康城站候車的居民鄭先生說，月台顯示屏未有顯示是否有列車，亦未見職員提供協助，於是出閘到接駁巴士上車點查看，惟駐站職員表示列車服務已恢復，最終需再入閘乘車，質疑車站指示欠清晰。到康城站跟進事故的西貢區議員方國珊稱，事發後大批康城居民滯留康城站，當時沒職員及廣播協助乘客。她批評，事故發生後一小時才有接駁巴，認為港鐵應變安排「有甩漏」， 影響約6萬名康城居民的生活。