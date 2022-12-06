列車急煞「如撞車」 等近半小時 1500乘客徒步沿軌離開

【明報專訊】一列由康城往將軍澳方向的列車昨早準備駛入將軍澳站時出現機件故障，最終在離月台約50米前停下，約1500名乘客在職員帶領下由車頭出口斜道步至將軍澳月台離開，其間兩名女子報稱不適需送院治理。有車上乘客向本報透露當時列車急煞，冷氣、燈光一度熄滅，全車人等了近半小時才獲悉需徒步離開，對此感到無助。港鐵向受影響市民致歉，稱將調查事故原因並跟進，惟未正面回應是否涉及「甩卡」。
兩人包括孕婦不適送院 港鐵致歉
昨早8時半，鐵路警區警員發現康城往將軍澳方向列車在管道停下，經與車務控制中心聯絡及接獲市民報案，獲悉列車第6及第7卡之間接駁位有異樣，遂按車長指示協助疏散乘客。消防共出動104名消防及救護員協助救援。
疏散期間兩名乘客報稱不適，包括一名37歲孕婦及一名34歲女子，經救護員初步治理後由救護車送往將軍澳醫院治理。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐向受影響市民致歉，指列車其中兩卡的接駁機件出現故障，列車啟動安全防護裝置，並制停列車。
冷氣燈光一度熄滅
事發時身處列車的日出康城居民徐先生表示，昨早乘搭約8時25分的班次，5分鐘後列車在隧道急煞，他指當時車廂內擠滿乘客，幸好自己及附近乘客未有受傷。事發後車上廣播指列車出現「技術問題」，叫乘客在車廂等待。
徐稱等了約半小時後，終由職員打開車頭緊急斜道，沿路軌步行約兩分鐘到將軍澳站月台離開。另一乘客Novem形容事發時如撞車，全車傾前後突停頓，冷氣、燈光一度熄滅，幾秒後重啟。Novem稱見有職員跑來跑去，已感覺列車有異常，「唔知發生咩事嗰陣，感覺無助」；並指事發時為上班時間，車廂內有大量乘客，空氣不流通，亦見同卡小朋友不適，但疏散期間尚算有序，他最終在將軍澳站轉乘巴士往鑽石山上班，比原定9時半遲了近兩小時。