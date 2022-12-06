列車急煞「如撞車」 等近半小時 1500乘客徒步沿軌離開

兩人包括孕婦不適送院 港鐵致歉

昨早8時半，鐵路警區警員發現康城往將軍澳方向列車在管道停下，經與車務控制中心聯絡及接獲市民報案，獲悉列車第6及第7卡之間接駁位有異樣，遂按車長指示協助疏散乘客。消防共出動104名消防及救護員協助救援。

疏散期間兩名乘客報稱不適，包括一名37歲孕婦及一名34歲女子，經救護員初步治理後由救護車送往將軍澳醫院治理。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐向受影響市民致歉，指列車其中兩卡的接駁機件出現故障，列車啟動安全防護裝置，並制停列車。

冷氣燈光一度熄滅

事發時身處列車的日出康城居民徐先生表示，昨早乘搭約8時25分的班次，5分鐘後列車在隧道急煞，他指當時車廂內擠滿乘客，幸好自己及附近乘客未有受傷。事發後車上廣播指列車出現「技術問題」，叫乘客在車廂等待。

徐稱等了約半小時後，終由職員打開車頭緊急斜道，沿路軌步行約兩分鐘到將軍澳站月台離開。另一乘客Novem形容事發時如撞車，全車傾前後突停頓，冷氣、燈光一度熄滅，幾秒後重啟。Novem稱見有職員跑來跑去，已感覺列車有異常，「唔知發生咩事嗰陣，感覺無助」；並指事發時為上班時間，車廂內有大量乘客，空氣不流通，亦見同卡小朋友不適，但疏散期間尚算有序，他最終在將軍澳站轉乘巴士往鑽石山上班，比原定9時半遲了近兩小時。