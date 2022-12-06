人手緊 工會憂靠「非技術代工」損保養質素

林偉強說，一般而言，車長每日都會檢查車廂內狀况，包括照明系統等；維修部門會負責後勤檢查，包括每周檢查車底的部件有否鬆脫、車輪是否完好等，約每3個月檢查摩打及塗抹機油，年檢則會將多個列車組件拆卸，例如轉向架、車輪及冷氣系統等，換上維修好的零件後，經試車才投入服務。

稱每次事故後增指引加劇工作量

批無加派人手令前線壓力增

林指兩鐵合併後港鐵引入「非技術代工」，近年人手流失，令更多維修工作依靠這類工人負責，嚴重情况下或全支維修隊都由「非技術代工」組成，由港鐵監督職位人員指派工作，在完成後再驗收。他表示，港鐵每次有事故發生後都會增加指引要求前線人員跟從，惟會加劇工作量，批評港鐵沒加派人手或給予更多時間處理，亦令前線壓力增加。

張欣宇：會否小問題累積成大問題？

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇向本報稱，港鐵接連有事故發生，「好難令人不懷疑是與人手短缺問題有關」，指近日收到很多前線職員向他反映前線人手不足，涉及多個部門，包括車務、維修部門、工程師等，「會否有一些小問題因此累積成大問題呢？」他認為港鐵需留意人手問題造成的風險。張表示，港鐵內特別是維修部門員工，需在晚間工作、挑戰大，認為有必要改善前線員工待遇，減少人手流失。