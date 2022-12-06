一月兩事故 港鐵檢討資產管理制度 昨兩卡接駁位「故障」 業界料裝置「漏氣」觸煞車

機電署令交報告

歐陽伯權：從制度檢視改善空間

機電工程署昨晚發稿稱，已要求港鐵盡快查明事故成因，最遲周四提交初步調查報告，兩個月內完成整個調查及提交詳細報告。機電署指港鐵須在報告交代事故經過及成因、即時跟進工作、改善措施及落實計劃，確保鐵路運作安全，防止同類事故再發生。

港鐵晚上發新聞稿，指董事局昨聽取就近日的鐵路服務事故的報告，主席歐陽伯權表示公司須檢討現有資產管理及維修保養制度，以確保鐵路資產的管理維持在高水平，有關工作包括檢討現有的資產管理系統，並參考其他鐵路的經驗，從制度上檢視改善空間。

田北辰：部分設備用20多年 用壞才換忽略風險

曾任九鐵主席的實政圓桌立法會議員田北辰表示，資產管理是指列車信號系統和設備的管理，現時港鐵很多列車仍沿用舊信號系統，部分已用了20多年，壽命將耗盡，但港鐵一直將設備用到壞才換，忽略列車可能遇金屬疲勞而生意外。他認為如有最新的信號系統，港鐵應盡快更換，「難道冇事就一路用落去？」田又認為，港鐵每3年會對列車做一次大型檢查，但從未向公眾及立法會交代如何進行，「何謂檢查，是逐架車睇還是抽查？是否每架車都用超聲波檢查？」批評港鐵到今次出大事才檢討。

料罰款500萬 按機制提供票價優惠

運輸署回應查詢表示，事發後緊急事故交通協調中心一直聯同警方監察將軍澳路面交通情况，並檢視及加強12條巴士路線的服務，以盡量疏導乘客。據港鐵現行因事故延誤服務的罰款機制，料港鐵須罰款500萬元。運輸及物流局回覆本報查詢稱，港鐵須按機制根據延誤時間撥出款項，提供票價優惠，回饋乘客。

港鐵向受影響市民致歉及交代事故成因，稱初步調查顯示事故是由於第6及第7卡車廂的接駁位置有機件故障，列車自動啟動相關安全防護裝置，制停列車及發出警號，列車沒有偏離軌道；涉事列車已駛回車廠詳細檢查，港鐵將檢查同型號列車相關部件。警方稱現階段無發現事故有刑事成分。

業界：氣動系統氣壓降會煞車 或喉問題

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生指出，連接兩列車廂之間涉3組系統，包括金屬機械鈎扣；用於供電予信號、通訊、照明等的電氣系統；餘下是用於制動緊急煞車裝置的氣動系統。他解釋，氣動系統只有兩個模式，在氣喉充滿高壓氣體時，緊急煞車系統會放鬆，車輛可行駛，但氣喉氣壓下降後就會煞車。

張認為，機械及電氣系統有問題的可能性較低，有可能是氣動裝置的氣喉有問題，令列車急煞，其後再因各卡列車的煞停時間未必一致，令車卡之間有拉扯，致接駁位置有機件問題，暫未能排除維修失當等意外成因。

香港工程師學會前會長梁廣灝回覆查詢稱，車卡與車卡之間有電線及氣喉連接，他亦認為意外中觸發安全防護裝置，與氣喉故障有關。梁分析，有可能是車卡之間的氣喉「扯甩了」，令氣壓改變，「氣喉如有漏氣，就會自動煞車」。至於氣喉為何鬆脫，他認為車卡之間的連接不是新設計，「照計不會有問題」，難斷言成因，要待港鐵調查才確定。

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