康署民署場地演唱會 「免牌」減徵詢各部門

屋署：除大型戶外活動 一般不實地視察

屋宇署回應稱，康文署及民政總署場地獲豁免，屋宇署毋須就申領牌照事宜提供意見。在處理公眾娛樂場所牌照申請時，署方接轉介後，會按需要（如屬首次申請的場所）到場初步視察，評估擬豎設的臨時構築物結構設計，決定是否要求委聘認可人士/註冊結構工程師監督工程。主辦方須呈交專業人士簽署的結構支持理據，並在工程後呈交結構安全核證予食環署。除大型戶外公眾娛樂活動，署方一般不會實地視察。至於機動裝置不屬其管轄範圍，不會審視舞台活動裝置設計。

負責發牌的食環署表示，2018至2022年10月曾有46宗「臨時公眾娛樂場所」牌照申請被拒，佔整體申請0.4%，主要涉及場地使用（17宗）、建築物安全或通道問題（16宗）。

機電署：曾接康署轉介 予激光安全意見

另外，機電署表示負責供電、空調和消防等紅館機電設施的維修及保養，至於MIRROR演唱會的舞台燈光、音響和機電相關裝置則由主辦方安裝，署方沒有參與審批舞台裝置，惟曾接康文署轉介，就MIRROR演唱會激光安全提供技術意見。