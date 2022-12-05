康署民署場地演唱會 「免牌」減徵詢各部門

【明報專訊】現時在康文署及民政事務總署場地舉辦演唱會，獲豁免申請「臨時公眾娛樂場所」牌照，如在其他場地舉辦，則需就構築物安全、消防安全等徵詢屋宇署及消防處等多個部門，獲食環署發牌後才可舉行。屋宇署稱，除大型戶外公眾娛樂活動，署方一般不會實地視察。立法會議員陳凱欣認為，康文署場地可善用其他部門專業人士提供的意見，但擔心如變成需經多個部門審批會費時，政府需與業界仔細商討。
屋署：除大型戶外活動 一般不實地視察
屋宇署回應稱，康文署及民政總署場地獲豁免，屋宇署毋須就申領牌照事宜提供意見。在處理公眾娛樂場所牌照申請時，署方接轉介後，會按需要（如屬首次申請的場所）到場初步視察，評估擬豎設的臨時構築物結構設計，決定是否要求委聘認可人士/註冊結構工程師監督工程。主辦方須呈交專業人士簽署的結構支持理據，並在工程後呈交結構安全核證予食環署。除大型戶外公眾娛樂活動，署方一般不會實地視察。至於機動裝置不屬其管轄範圍，不會審視舞台活動裝置設計。
負責發牌的食環署表示，2018至2022年10月曾有46宗「臨時公眾娛樂場所」牌照申請被拒，佔整體申請0.4%，主要涉及場地使用（17宗）、建築物安全或通道問題（16宗）。
機電署：曾接康署轉介 予激光安全意見
另外，機電署表示負責供電、空調和消防等紅館機電設施的維修及保養，至於MIRROR演唱會的舞台燈光、音響和機電相關裝置則由主辦方安裝，署方沒有參與審批舞台裝置，惟曾接康文署轉介，就MIRROR演唱會激光安全提供技術意見。
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