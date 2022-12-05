確保穩掛責任誰屬 租用條款中英版有異

中文版指經理負責 署方：將修改免誤會

本報向康文署查詢後獲《租用條款》的中、英文版本，當中未有列明以中文或英文為準。政府跨部門小組上月發表MIRROR事故調查報告，指租用人大國文化違反條款內第15(b)(2)條及第16(d)款。報告引述16(d)款規定「由租用人聘請合適的合資格專業人士……每項用索具裝配或懸掛的裝置均由該合資格專業人士（包括但不限於由其委聘的認可人士） 檢查妥當」，即確保懸掛裝置穩妥責任由租用人委聘人士負責。

不過，條款16(d)(4)中文版原文為，「每項用索具裝配或懸掛的裝置均由經理（包括但不限於經任何由經理委聘的認可人士）……證實妥當」，意味有關責任由署方職員（及其委聘人士）負責。

議員：大多租者皆港人 看中文版為主

對於署方稱中英翻譯有異、已在會議上向租用人解釋，立法會議員田北辰認為，如中英版本不一，「租用人一定係揀自己有利嗰份，衰咗（康文署）就要揹飛」，「一係就淨係出一個版本，另一個淨係參考」。立法會議員陳凱欣指要視乎署方在會議上如何解說租用人責任，但相信大部分租用人都是香港人，看中文版本為主，兩版本有異並不理想，應該盡快更正。