紅館經理按條款須審批重量圖則 康署：一般文化職系無工程背景 議員：不解無發現虛報

明報記者 梁敏琪

「署方委派者須懸掛工程前檢查裝置」

張欣宇：「檢查」應包括核對重量

紅館《租用條款》全文未有在網上公開，康文署向本報提供的紅館《租用條款》，第15條要求租用人限期前提交場地建議安排予署方紅館經理批准，包括懸掛器材位置和重量圖則，連同經理所要求的器材總負荷量、將器材升高至預定位置的方法等。如要更改，須在覆實訂租至少兩周前提交準確詳盡資料，否則經理有權不批准修訂。調查工作小組主席、康文署助理署長李子俊早前透露，租用人7月中提交「懸掛系統圖表」，7月22日提交更正版供審批，未計搭建舞台時間，距7月25日演唱會首場不足兩周，遲於租用條款要求；李當時解釋，盡量協助業界，署方結構工程師「好快計到符合標準」，因而批准。

康文署指出，負責批准重量圖則的紅館經理，一般屬文化事務經理職系，並無工程背景。經理會與租用人開會，檢視及討論建議安排，並在工程後檢視註冊專業人士簽署的報告，確認報告涵蓋建議安排中的舞台裝置等，才容許演唱會進行。署方未回應經理曾否審批涉虛報重量的文件、租用人是否遲交資料等。

康署：委派工程師確認搭建物位置符文件

租用條款16b條列明，「在裝配或懸掛之前，工程整體裝置剛由署方所委派的人士檢查並證實妥當」，否則租用人不得懸掛搭建物。康文署解釋，委派人士指外判註冊專業結構工程師，而「檢查並證實妥當」指「檢視」懸掛物不會超出場地負荷或危害整體結構。署方提及，其委派工程師在工程後到場視察，確認搭建物位置與文件相符，但未回應工程前的檢查情况，以及在什麼情况下會外聘工程師。

實政圓桌議員田北辰估計，紅館經理實際角色或僅為「收取文件」，無工程背景的經理「有責任但無能力（批圖則）」，建議為吊索物訂立重量、體積限制，「畀個數佢對」。

議員張欣宇稱，經理有工程背景一定更好，惟其主要工作並非工程，依賴工程師簽署報告做法常見。不過，如條款要求署方外判工程師「檢查」裝置，理應包括核對裝置重量，「喺建築工程上呢樣嘢好基本，喺地盤度會拎個磅出嚟磅，磅唔到都至少要問廠拎張cert（證書）嚟對」，如只檢查位置，「呢個講唔過去」。

議員陳凱欣指出，檢查、批准等字眼較含糊，「冇講到要度、要磅，可能只係用肉眼對位置，甚至只係check齊文件」，建議署方與業界商討，將懸掛工程等列高危，在條文上列明需第三方複檢及檢查方法，「唔想再有意外發生，就唔好依賴一個人」。

大狀：入職毋須工程學歷 難指涉刑責

大律師陸偉雄稱，即使條文上經理有把關責任，但如入職時無要求工程學歷，加上有人提供虛假資料，較難指他涉及「公職人員行為失當」等刑責，而工程師是否有其他刑責，則視乎有否證據證明其犯罪意圖，例如「講到明唔使睇就簽名」，相信警方正繼續調查。

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