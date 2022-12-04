公民黨斷莊 最快2月開大會表決清盤

梁家傑：無打算再搞 可出的力都出了

公民黨本月17日召開周年大會，現屆執委會將轉為臨時執委會，梁家傑向本報稱，有關程序毋須經過討論或投票，臨時執委會其後會盡快開會，決定舉行特別會員大會的日子，他預計最快為明年2月。他續稱，特別會員大會上只要有四分之三出席會員支持通過，臨時執委會將委任清盤人接管「公民黨有限公司」。他又說，由於公民黨資產不多，預料由委任清盤人至完成清盤程序，需時約6至8個月。

梁形容，現階段是「可預見的程序」，他對結果「一早消化了」；又說一直與其他公民黨元老溝通，他們都知道該黨現况。至於日後會否再有「公民黨」，他稱「完全無打算再搞公民黨」，他這一代已完成任務，「要出的力、可出的力都出了」。

連任民主黨主席 羅健熙：有發聲空間

另方面，民主黨改選領導層，現屆主席羅健熙以116票信任、0票不信任、0票棄權、4票廢票再次當選；副主席由觀塘前區議員莫建成及中西區前區議員伍凱欣接任；另7名中委候選人全部當選（見表）。新一屆中委會由15人減至10人，羅健熙早前曾稱原因是不想太多人承受風險。

羅健熙昨表示，按目前評估，民主黨仍有可發聲、表達其對香港事務看法的空間，但不肯定評估是否正確，強調該黨願為香港繼續努力，說其相信的說話。

問到會否再參選區議會，羅稱若現行選舉制度不變，「沒有任何原因不參選」，惟改制後有否空間及改動細節，都影響日後決定，「有空間盡量做，無空間亦不到我們決定」。他又表示，民主黨財政狀况非常困難，需繼續思考如何開源，但未有具體方法。