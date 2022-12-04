貝鈞奇：搜尋結果誤導 專家：搜「不存在事物」只會顯示最熾討論

昨晚本報於Google搜尋「香港國歌」及「Hong Kong National Anthem」等字眼，置頂結果仍為《願榮光歸香港》。政府曾稱會要求供應商跟進，本報昨向創科及工業局和資科辦查詢進展，獲回覆稱11月30日已就相關問題回覆立法會，沒補充。根據早前保安局對立法會回覆稱，創科及工業局和資科辦已向相關互聯網搜尋器供應商提出嚴正交涉，亦以書面要求該供應商將正確資訊在搜尋結果置頂。本報昨向Google查詢，截稿前沒回覆。

方保僑：可按港IP隱網無阻境外

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，香港並非國家，沒有「香港國歌」，搜尋不存在的事物時，互聯網只會得出最多人瀏覽的討論紀錄，而接連有播放出錯事件，只會令議題炒熱。他說，當局可跟搜尋器供應商交涉，但對方有權決定是否更改，因供應商除要守香港法例亦要遵守其他地方法例，又說世界上不止一個搜尋器，例如Bing、Yahoo、百度等，反問當局是否應檢視所有搜尋器。

方表示，Google有能力隱藏相關搜尋結果，例如淫穢及不雅網站亦可下架，但所隱藏的只是搜尋結果而非內容，內容依然存在。此外，他稱供應商可按IP地址向香港用戶隱藏相關信息，正如涉及外地版權的作品一樣，但不代表其他地方的人不能看見，他認為當局應教育港人及國際賽會沒有「香港國歌」。