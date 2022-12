港將舉T煞停錯國歌 政府讚護國 主辦方致歉 王敏超：再檢討指引確保取對

主辦方稱下載錯誤版本備用未刪

賽事主辦方亞洲健力聯會昨向香港舉重健力總會發信道歉,並確保不會再發生。聯會確認港隊到埗後有提交國歌,而賽事技術人員由不同國家義工組成,他們對香港的國歌沒認知。由於技術團隊早前下載所有參賽隊伍國歌以便應對未有提交國歌的隊伍,早前已下載的錯誤版本未移除,並在頒獎禮開啟該檔案。

香港警方回應稱,高度關注事件,有組織罪案及三合會調查科正調查,會就事件是否涉及串謀違反《國歌條例》或其他香港法律,依法嚴肅跟進。港協暨奧委會昨發聲明稱,已責成舉重健力總會向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因並提交報告。

O記調查 港協責成屬會詳查

12月1至7日迪拜舉行亞洲經典健力錦標賽,有29個國家及地區600多名運動員參賽,港隊連煒楨在「47公斤Master 2」賽事奪金牌。頒獎時大會播放國歌,錯誤播出《願榮光歸香港》英文版,持續約16秒,其間連煒楨曾察看左方,隨即做出「T字」手勢示意暫停,大會在3秒後停止播放,場內有人說播錯歌曲「No, this is the wrong one」。大會其後短暫播出正確國歌以確認,停播約1分20秒後播出《義勇軍進行曲》,暫停期間頒獎嘉賓曾與連煒楨交談。

賽前有核對 舉重總會:嚴正交涉

11月22日港協暨奧委會向屬會發指引,要求香港代表隊參加國際賽時須向主辦方提交正確國歌及區旗,主辦方須以書面確認收妥,播放國歌或升掛區旗前領隊必須即場向賽事主辦方再次核對國歌和國旗為正確版本。香港舉重健力總會發聲明稱,該會賽前已按指引於11月28日向港協暨奧委會索取附有正確國歌和區旗的工具包,並帶往迪拜,12月1日到埗後主動聯絡主辦方提供正確國歌及區旗。該會表示,已向主辦機構及亞洲健力聯會提出嚴正交涉,要求詳細調查出錯原因及要求相關片段從YouTube下架,並會就事件向港協暨奧委會及政府提交報告。

王敏超疑有人作梗 鬆散賽會未必願跟

王敏超表示,香港舉重健力總會出賽前已做足指引要求,向賽會提供國歌,並在賽前核對國歌是正確版本,賽前未知能否奪獎,故頒獎前一刻沒再核對。王稱,核對國歌至播放一刻相距一段時間,懷疑有人「從中作梗」。王說,指引雖要求總會須獲賽會書面確認收妥國歌,但仍要視乎賽會是否願意確認,部分管理較鬆散的賽會未必願意,認為指引如何令國際總會跟隨,仍有改善空間。

王稱會否向亞洲或國際總會投訴言之尚早,但會檢討指引,保證大會取得國歌並會播出,並列明香港體育總會如遇此類情况須書面投訴。他認為事件未對涉事運動員帶來壓力,運動員做正確示範值得一讚。

行政會議成員湯家驊昨稱滿意運動員做法,而港協暨奧委會的指引「恰當和充足」,惟執行未必做到最好。體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛說對事件非常震驚,促主辦方徹查,詳細交代原因並致歉。

