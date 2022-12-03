新華社萬字文悼江 「捍衛了中國特色社會主義偉大事業」

聚焦六四後任總書記 複雜形勢下領航

文章聚焦他在1989年六四事件後的中共十三屆四中全會擔任中央總書記以後，在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，帶領黨中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，把中國特色社會主義推向21世紀，「建立了永不磨滅的功勳，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽」。

江澤民於11月30日在上海逝世，享年96歲。官媒文章用1.3萬多字敘述江澤民一生，此前去世的李鵬、喬石和萬里等人只有五六千字。

推動港澳回歸工作 開展反分裂鬥爭

文章提到，江澤民領導推進中國政府對香港、澳門恢復行使主權的一系列準備工作。香港、澳門回歸祖國後，他強調，任何情况下都必須全面正確貫徹「一國兩制」方針，嚴格按照香港《基本法》、澳門《基本法》辦事，全力支持香港、澳門兩個特別行政區行政長官和政府的工作。對台灣問題，江澤民提出文攻武備總方略，領導開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭，指出台灣問題不可能無限期拖延下去。

文章介紹，江澤民參加籌建經濟特區，積極支持開發開放浦東。江澤民還提出，政治體制改革要堅持從中國國情出發，絕不照搬西方政治制度的模式。他提出，軍隊、武警部隊和政法機關一律不再從事經商活動；盡快形成自己的高技術武器裝備的「殺手鐧」。文章講述的許多江澤民執政理念，與當前方針路線一脈相承。文章還表示，江澤民從領導崗位上退下來以後，堅決擁護和支持黨中央工作，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

同時，新華社還發表長篇報道，披露中央各機關、各省、江澤民曾視察的地方人民，對江澤民去世的緬懷。另外，朝鮮最高領導人金正恩、美國駐華大使伯恩斯等也哀悼江澤民去世。

獻花馮檢基：當政時容反對聲音

在本港，中聯辦繼續在辦公樓內設弔唁場所，並在大樓外設獻花區，包括陳智思在內的多名港區人大代表、基本法委員會副主任譚惠珠和文體旅局長楊潤雄等先後到場弔唁。譚惠珠形容江澤民與香港關係密切，江每年都來港，十分了解香港情况，她說與江交流不多，但商談時總覺得他跟人溝通十分坦誠。

已退出民協的馮檢基，以及現任主席廖成利等民協成員也到場獻花，馮檢基表示，江澤民的領導時期「容讓一些反對（聲音）」，可直接向中央的決策官員提出意見，「最能夠反映一國兩制」。

（江澤民逝世）