周二政總直播江澤民追悼會 全體默哀3分鐘

按「江澤民同志治喪委員會」日前公告，江澤民追悼大會將設現場直播，並要求各地區、部門組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看，追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘，停止公共娛樂活動一天；全國及中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗誌哀。港府當日安排大致相若，而逢周二舉行的行政會議將於收看追悼大會現場直播及默哀後隨即進行，特首李家超在會議前見傳媒的環節則不會舉行。

教局建議師生收看 停慶祝娛樂活動

教育局昨日向本港中小學、幼稚園發信，須在追悼大會當日下半旗誌哀，除畢業禮或頒獎典禮外，停辦所有慶祝活動，例如慶祝會、聯歡會等，而當日舉行的非慶祝性質活動，亦不應包括娛樂及表演部分。信件指出，學校應按本身情况，安排師生於當天上午10時默哀3分鐘，並建議學校安排師生收看悼念大會。

18區指定地點供市民看直播默哀

政府發言人表示，為表達對江澤民主席的深切哀悼，香港與市民會一同悼念，悼念大會由港台電視直播，政府總部亦會直播，在追悼大會默哀時，員工將同時默哀3分鐘。民政事務總署稍後會公布在18區指定地點，安排市民收看追悼大會直播並參與默哀，政府又會聯絡資助機構和相關業界機構及組織作相同安排。所有政府船則在追悼大會默哀時鳴笛3分鐘。

發言人又稱，包括香港境外辦事處在內的所有政府機構，當日會下半旗致哀，官員不會出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動，亦應按情况安排延期或取消，並呼籲有關機構或組織跟隨。

海洋公園在政府公布後，隨即通知傳媒，原定周二舉行的聖誕節傳媒活動將延至本月12日，稱江澤民追悼會是改期的重要考慮因素，以示對已故國家領導人之尊重，改期安排是公園的決定。

（江澤民逝世）