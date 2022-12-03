兩月兩啟重建 議員憂缺現金推大項目

市建局目前約有300億元現金儲備，並將於本年度開展3至4個重建項目，預計2至3年後進入收購高峰期，惟若數年後沒有可作招標的項目帶來前期款項的現金收入，將出現負現金流情况，最高額度可超過150億元。

學者料大道西項目需20億 影響較小

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，「皇后大道西／桂香街」項目涉及單位較少，若以收購建議呎價2萬元計算，預計需20億元發展，相信對市建局財政影響較細，惟能否成功重建，仍視乎屆時樓市狀况。

九龍中立法會議員楊永杰表示，市建局流動資金有限，加上土瓜灣「五街」及「土瓜灣道／馬頭角道」項目需花費逾百億元，並推算最新項目即使只需約10多億至20億元發展，影響雖不大，但發展「十三街」項目需約300億元，按市建局流動資金，預計30年內都未能啟動「十三街」項目，建議局方分階段逐部分啟動重建「十三街」。

談及年內積極推動重建項目，市建局總經理（規劃及設計）關以輝昨回應稱，將會「急市民所急」，當有重建項目成熟，便會「有一個就推一個」。