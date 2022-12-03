大道西重建 測量師：難再天價收購 2024年發收購建議 附近項目呎價曾達2.4萬

涉80業權平均樓齡60年 可建180伙

市建局總經理（規劃及設計）關以輝表示，「皇后大道西／桂香街」項目內共15個街號的樓宇，平均樓齡60年，樓高4至6層及無升降機，樓宇狀况普遍失修，涉約80個業權和100個住戶，以及約20個地舖受影響，局方將於2024年上半年向項目業主發出收購建議。市建局預計重建後，住宅樓面面積約8950平方米，可建180個中小型單位，平均建築面積約500平方呎，最細單位面積300平方呎，並涉150平方米社區用地及1000平方米非住宅面積。

關又稱，是次重建項目規模細，預計財政壓力不大，但暫未能估計項目賺蝕，亦沒有水晶球預測一年多後市道如何及未來收購呎價。

增休憩空間 重整遊樂場擴入口

關說，項目重建後將增約150平方米地面公眾休憩空間，並將應用「融合策略」，提升休憩設施水平和步行環境，以及重整崇慶里兒童遊樂場。他說在規劃層面，新項目將與毗鄰已開展的「崇慶里／桂香街」發展項目發揮協同效應，不但提升德輔道西及桂香街進入崇慶里兒童遊樂場的通達性，亦可透過新項目擴闊從皇后大道西進入遊樂場的入口，讓有關設施更為公眾善用。

測量師學會前會長何鉅業表示，雖然距離提出建議收購價尚有逾一年時間，但本港樓市受外圍經濟影響，屆時要達到當年其餘兩個項目收購呎價水平有相當難度。他解釋，受整體經濟下行因素影響，加上樓市供求調整，尤其二手樓價仍有可能繼續下跌，對以同區7年樓齡單位呎價計算的收購呎價，難免有較大影響，「不易重回『天價』水平」。

謝偉銓：應趁樓市下行多推項目

市建局非執董謝偉銓稱，市建局按既定機制收購，惟目前難預測一年多後的收購呎價。他說按政府思維，一般多於經濟環境欠佳時收縮發展規模，惟認為目前樓市下行，市建局若有足夠財力，應加大投資，盡可能推展較多重建項目，不但能刺激經濟，亦增加收購機會。

另一市建局非執董鄭泳舜表示，若按現時樓價水平計算，「皇后大道西／桂香街」發展項目的收購呎價很大可能少於過去同區兩個項目，但現階段無法預測2024年上半年市况，故屆時收購呎價亦存在很大變數。

年耗2萬維修 業主撐重建不捨鄰居

雖然市建局尚未提出收購呎價，但不少業主對此並不擔心。位於重建項目內的昌桂樓唐二樓單位業主譚先生說，他居於西營盤逾40年，1998年花約90萬元購入現居的單位。他說支持市建局重建，不擔心收購呎價過低，惟強調盼繼續居於中西區，因熟悉周邊環境。

同屬項目範圍內的另一單位業主陳先生說，其父50多年前以10多萬元購入單位，連天台約1000平方呎。他說因樓齡較高，客廳牆身天花有石屎剝落，鋼筋外露，每年需花約2萬多元維修。他表示支持重建，惟對單位感不捨，因鄰里關係和睦，且單位包括天台，料日後難再購入同類單位。

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