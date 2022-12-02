黑白天氣圖「考眼力」 天文台網轉局部彩色

翻查特區政府多個部門網站，前晚大部分將區徽、國徽顏色保留，但首頁內容都變成黑白色，其中部分網站首頁更有部分首長的照片，包括特首李家超、政務司長陳國基和財政司長陳茂波等，同樣有一段時間轉為黑白色，隨後再移走相片；網站內的其他頁面則維持彩色，同時亦有官員和議員將facebook頭像轉為黑白色。

天文台網頁首頁包括天氣實况，當中有雷達圖、分區天氣、世界天氣、衛星圖等，雷達圖內降雨率原本為彩色雨量尺，前晚一律變為灰階，不少網民在facebook專頁上批評，稱很難查閱清楚天氣情况、希望不要以黑白色顯示、亦有網民質疑，如有紅雨是否會改為黑雨等。

天文台：轉灰色為悼念江澤民

香港天文台企業傳訊組回應本報查詢時，稱天文台網站首頁前晚轉為灰色，以悼念前國家主席江澤民逝世；並指網站首頁上大部分的圖像資訊，會於點擊時連結至內頁並以原有顏色顯示；為了方便用戶，部分於網站首頁上提供實時資訊的圖像，例如雷達及衛星雲圖等，已回復原有顏色。

至於政府部門網頁內的情况，本報曾就網站轉為黑白色的準則、為期多久、過往有否出現同類情况向政府查詢，惟截稿前未有回覆。

（江澤民逝世）