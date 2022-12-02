中聯辦設弔唁場 高官法官議員致哀

李家超花牌最前 梁振英居次

弔唁場地放有中央駐港機構及現任前任特首所送花牌，其中特首李家超的花牌放在最接近弔唁場地前方，其後依次為全國政協副主席兼前特首梁振英、中聯辦、國安公署、外交部駐港公署、解放軍駐港部隊、前特首林鄭月娥、前特首曾蔭權；中央駐港機構的花牌均寫上「江澤民同志」，前任及現任特首的花牌則寫上「江澤民先生」。

根據聯合採訪片段，最先到場的是李家超，其後依次為梁振英、中聯辦主任駱惠寧、林鄭月娥、國安公署長鄭雁雄、中聯辦副主任盧新寧與陳冬及秘書長王松苗等、國安公署副署長李江舟與孫青野、外交部駐港公署、解放軍駐港部隊、特區政府司局長、紀律部隊首長（廉署由副廉政專員丘樹春代表）、行政會議成員、立法會議員。前特首董建華未見出席，兒子董立均則與行會召集人葉劉淑儀等一同鞠躬。

同時段最後一批到場者為司法機構代表，包括終院首席法官張舉能，常任法官李義、霍兆剛、林文瀚；高等法院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨、國安法指定法官兼總裁判官蘇惠德等。兩名前特首董建華、曾蔭權；行會成員李國章、湯家驊、劉業強、文體旅局長楊潤雄、財庫局長許正宇、廉政專員胡英明則未有於同時段到場。

須電話預約做快測 禁攜手袋

中聯辦要求弔唁者提前經電話預約，並遵守防疫規定，包括出示當天快測或24小時核酸檢測陰性證明、掃「安心出行」並出示「藍碼」，量體溫及全程佩戴N95或以上標準口罩。中聯辦又要求弔唁者裝束須肅穆，不可攜帶手袋等物品，且接待人數因疫情而有限，未能到現場弔唁者可致唁電等，亦可於大樓外花壇處獻花。

（江澤民逝世）