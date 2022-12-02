多國領導人媒體致哀 內地報紙頭版轉黑白

共同社報道，日本首相岸田文雄前日就江澤民逝世向習近平和國務院總理李克強發唁電表示哀悼，並強調「深感悲痛」。當天，俄羅斯總統普京、老撾國家主席通倫、聯合國秘書長古特雷斯也已表示哀悼。

朱立倫：一個世紀的結束

央視報道，歐洲理事會主席米歇爾昨日會晤習近平時，亦代表歐盟對江澤民因病逝世表示沉痛哀悼。此外，古巴國家主席迪亞斯—卡內爾、文萊蘇丹哈桑納爾、新加坡總統哈莉瑪、馬爾代夫總統薩利赫、哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、白俄羅斯總統盧卡申科、巴勒斯坦總統阿巴斯等多國領導人都表達了哀悼之意。國民黨主席朱立倫昨希望江澤民家人節哀，「這畢竟是一個世紀的結束，也希望將來兩岸能更和平」。

推動入世 《紐時》稱經濟騰飛關鍵

《紐約時報》認為，江澤民推動中國加入世貿，此舉對中國實現經濟騰飛至關重要。路透社指出，江澤民的高光時刻包括前往香港和澳門見證回歸，以及他倡導的「三個代表」理論寫入中共黨章，讓共產黨向商人和資本家敞開大門。《外交事務》雜誌文章稱江澤民是一位「被低估了的領導人」。美聯社社長戴茜薇昨視像會見新華社社長傅華時表示哀悼。

「傳媒茶話會」公眾號發文，回顧7則江澤民與媒體的故事。1985年江澤民任上海市長第一個正式舉動，就是打破常規召開記者會，「泰然自若，充滿自信」。1987年有記者發文批評江事無巨細的工作方式，江開會大表不滿，該記者被迫寫道歉信；江隨後親筆回覆3頁信，稱知道自己工作風格有缺點，希望不要在意。

1998年，擔任國家主席的江澤民在兩會期間參加香港代表團審議，主動離座靠近記者滿足拍攝需求，與香港記者互動答問，還應記者要求帶領港區代表到香港廳門口合影。2000年江澤民接受美國名記華萊士專訪，長達3小時57分鐘、88個回合，不限尖銳問題，被認為是中國外傳「成功案例」。文章評論區也一片緬懷之聲，認為當年傳媒監督有效，是因為最高層重視。

（江澤民逝世）