劉銳紹：不影響時局 京學者：增不確定性

吳強：政法委會議部署江逝後形勢變化

吳強說，本周一的中共政法委會議，除了為阻止抗議活動，「顯然部署全國安全，也是為（一旦）江去世後，大眾尤其是改革開放受益者的悼念，這一形勢變化做準備」。但他也認為這不會有大的影響，不至於演變成1976年清明節四五運動般的抗議行動，「畢竟江身上的卡里斯瑪（charisma，魅力）色彩沒有周恩來時代強，也不像胡耀邦」。

劉：外部環境變差自由收緊 民眾懷古傷今

就內地民眾對江逝世的哀悼，劉銳紹稱，「現在外部環境變差，內部自由度收緊，所以民眾從對比的角度『懷古傷今』」。他認為，江上台後保持了中國對外開放態勢，在執行鄧小平的路線之餘，亦將中國帶入國際舞台，推動綜合國力提升，創造了良好的中美關係。另外，當時中國的體制改革氣氛濃厚，包括「一國兩制」在江年代開始於港澳落實，「1997到2003是一國兩制的黃金年代，無為而治」。

陳道銀：改革開放兩大功績 《告人民書》輕帶過

政治學者陳道銀指出，改革開放作為中國一個制度性的變革，實際由江奠定了基礎，一是確立了市場經濟，二是加入了WTO（世貿），「這兩點是他最大功績之一」，但這部分的內容在《告人民書》中輕輕帶過。

江澤民退休後主要居於上海，也會到揚州、杭州等地遊玩，除於重要場合如國慶閱兵、黨代會露面，其他多數是出席政界或學界要人的喪禮。他最近一次公開露面是在2019年，包括到北京參加前人大委員長李鵬遺體告別儀式，站上天安門城樓出席中共建政70周年閱兵。

2021年7月1日的中共成立100周年大會和今年10月中共二十大，江澤民都缺席。二十大前夕，網上流傳江澤民96歲生日蛋糕、江澤民夫婦合影，背景都有習近平夫婦所贈花籃。蛋糕照應是他今年8月在上海醫院過生日所拍，而合影圖則非今年所攝。

（江澤民逝世）